Tujina

Po kaosu pridržali 37 oseb, tudi nekdanjega košarkarja Vladimirja Štimca

Beograd , 03. 11. 2025 06.22 | Posodobljeno pred 47 minutami

A.K.
Ponoči se je dogajanje pred srbskim parlamentom, kjer Diana Hrka, mati Stefana Hrke, enega od 16 umrlih v padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, od nedelje zjutraj gladovno stavka, umirilo. Ponoči so predstavniki srbskih oblasti pridržali 37 oseb, za katere trdijo, da so sodelovale pri motenju javnega reda in miru ter pri povzročanju incidentov pred parlamentom. 'Tukaj ostajam, to je zdaj moja hiša, dokler ne bodo izpolnjene zahteve. Ali bom odšla na nogah ali v bolniški postelji, je odvisno od srbske vlade,' pa pravi Hrka.

Kot poroča N1 Srbija, je za Beogradom pestra noč, ki pa se je pozno zvečer le umirila.

Kot smo poročali, je dan po mirnem spominskem shodu v Novem Sadu, ki se ga je udeležilo več desettisoč ljudi, postalo napeto v Beogradu. Tja je namreč opoldne prišla užaloščena mati Dijana Hrka, ki je napovedala gladovno stavko. Napotila se je k skupščini, vendar ji je policija preprečila dostop. Množica ljudi, ki so jo prišli podpret, je iz ure v uro rasla, hkrati pa se je začel polniti tudi t.i. "ćacilend", šotorišče v tamkajšnjem parku, kjer se zbirajo podporniki Aleksandra Vučića. 

Preberi še Policija med 'ćacilendom' in stavkajočo materjo

Zvečer je prišlo do incidentov, poletela je pirotehnika, slišati je bilo topovske udare.

Dijana Hrka: Ali bom odšla na nogah ali v bolniški postelji, je odvisno od vlade

Dijana Hrka je za N1 povedala, da je zelo grdo od policije, da se je zgodilo to, da se je v tako velikem številu, po njenih besefdah, napadlo ljudi. "Napadli so naše ljudi, eden od policistov pa je rekel 'vi ste krivi', že na začetku začeli lagati," je izjavila in izjavila, da bo policija kriva, če se ljudem kaj zgodi.

Dijana Hrka nagovarja policiste
Dijana Hrka nagovarja policiste FOTO: AP

O tem, kaj meni, da se bo zgodilo v prihodnjem obdobju in ali bodo izpolnili njene zahteve, pravi, da "glede na to, da so nesramni, naj mine nekaj dni, bomo videli, kaj se bo zgodilo". 

Prav tako pričakuje, da se bo vlada obrnila nanjo in druge državljane. "Tukaj ostajam, to je zdaj moja hiša, dokler ne bodo izpolnjene zahteve. Ali bom odšla na nogah ali v bolniški postelji, je odvisno od njih," je poudarila.

Ocenila je tudi, da vlada poziva k prelivanju krvi, in glede na to, kar se zdaj dogaja, meni, da nikakor ni pripravljena na pogovor in izpolnitev njenih zahtev.

37 pridržanih

Študenti FDU v blokadi so sporočili, da so malo po polnoči pridržali več njihovih kolegov z drugih fakultet. Aretiran je bil tudi košarkar in aktivist Vladimir Štimac, poroča N1 Srbija. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prorežimski tabloidi poročajo, da so ga, kot pravijo, aretirali po nalogu višjega javnega tožilstva v Beogradu, ker je ves dan pred skupščino spodbujal nasilje.

Vladimir Štimac
Vladimir Štimac FOTO: Damjan Žibert

 Ministrstvo za notranje zadeve Srbije je sporočilo, da je pridržalo 37 oseb, ki so, kot trdijo, sodelovale pri motenju javnega reda in miru ter povzročanju incidentov pred parlamentom.

srbija izgredi
Potres v Afganistanu terjal najmanj 20 življenj, poškodovana znamenita mošeja

Izjemno odkritje: Po 40 letih spet našli pogrešanega pajka

