Po kaosu pridržali 37 oseb, tudi nekdanjega košarkarja Vladimirja Štimca

Kot poroča N1 Srbija , je za Beogradom pestra noč, ki pa se je pozno zvečer le umirila.

Kot smo poročali, je dan po mirnem spominskem shodu v Novem Sadu, ki se ga je udeležilo več desettisoč ljudi, postalo napeto v Beogradu. Tja je namreč opoldne prišla užaloščena mati Dijana Hrka, ki je napovedala gladovno stavko. Napotila se je k skupščini, vendar ji je policija preprečila dostop. Množica ljudi, ki so jo prišli podpret, je iz ure v uro rasla, hkrati pa se je začel polniti tudi t.i. "ćacilend", šotorišče v tamkajšnjem parku, kjer se zbirajo podporniki Aleksandra Vučića.

Dijana Hrka je za N1 povedala, da je zelo grdo od policije, da se je zgodilo to, da se je v tako velikem številu, po njenih besefdah, napadlo ljudi. " Napadli so naše ljudi, eden od policistov pa je rekel 'vi ste krivi', že na začetku začeli lagati, " je izjavila in izjavila, da bo policija kriva, če se ljudem kaj zgodi.

O tem, kaj meni, da se bo zgodilo v prihodnjem obdobju in ali bodo izpolnili njene zahteve, pravi, da "glede na to, da so nesramni, naj mine nekaj dni, bomo videli, kaj se bo zgodilo".

Prav tako pričakuje, da se bo vlada obrnila nanjo in druge državljane. "Tukaj ostajam, to je zdaj moja hiša, dokler ne bodo izpolnjene zahteve. Ali bom odšla na nogah ali v bolniški postelji, je odvisno od njih," je poudarila.

Ocenila je tudi, da vlada poziva k prelivanju krvi, in glede na to, kar se zdaj dogaja, meni, da nikakor ni pripravljena na pogovor in izpolnitev njenih zahtev.