Po katastrofi v Jablanici še poplava smeti: dolini Neretve grozi onesnaženje

Po odtekanju so namreč meteorne vode v struge rek in potokov s seboj odnesle tudi na tone smeti, ki se pomikajo dolvodno proti morju.

Plastika, guma, gospodinjski aparati, gradbeni materiali, kupi embalaže in morje drugih odpadkov so popolnoma spremenili podobo reke Neretve. Dolini tako zdaj po katastrofalnih poplavah, ki so vzele najmanj 21 življenj, grozi še veliko onesnaženje.

V BiH so sicer za danes razglasili dan žalovanja. Reševalne ekipe pa medtem nadaljujejo iskanje pogrešanih v poplavah in zemeljskih plazovih, ki so minuli teden prizadeli severni del Hercegovine in osrednjo Bosno. Najbolj prizadeti vasi sta Donja Jablanica in Buturović Polje v občini Konjic.