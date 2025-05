Po klicu von der Leyen znova obrnil ploščo: napovedal zamik carin za EU

Ursula von der Leyen in Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je 2. aprila poleg vsega ostalega napovedal tudi uvedbo 20-odstotnih vzajemnih carin na uvoz iz EU, kmalu zatem pa je to preložil za 90 dni.

Pred tem je v petek prav tako na družbenem omrežju objavil, da pogajanja z EU ne vodijo nikamor, in zagrozil z uvedbo 50-odstotnih carin s 1. junijem.

Po petkovi grožnji s 50-odstotnimi carinami ga je v nedeljo poklicala Ursula von der Leyen in mu povedala, da je EU pripravljena hitro napredovati v trgovinskih pogovorih z ZDA, vendar pa si bo treba za dober dogovor vzeti čas do 9. julija. "Strinjal sem se s preložitvijo na 9. julij 2025. To mi je bilo v čast," je sinoči objavil Trump.