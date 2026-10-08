Po kokainu še mučenje: ZDA razširile obtožnico proti Maduru

Tožilci Nicolasu Maduru in Cili Flores, ki sta v priporu v ZDA, očitajo, da sta v prizadevanjih za ohranitev oblasti izvajala strategijo "zatiranja in mučenja" političnih nasprotnikov, pripadnikov vojske in drugih pridržanih. Obtožnica podrobno opisuje domnevne zlorabe, vključno s pretepanjem, mučenjem z električnimi šoki, samovoljnimi pridržanji in grožnjami svojcem, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Med domnevnimi žrtvami so bili tudi trije ameriški državljani. Po navedbah tožilstva so se zlorabe ameriških državljanov okrepile, ko je Washington zaostril retoriko proti venezuelski vladi.

V enem od primerov je oseba, v obtožnici označena kot žrtev 7, domnevno prestala mučenje, potem ko je bila po navedbah tožilstva lažno obtožena sodelovanja v zaroti za atentat na Madura.

Trije primeri, povezani z ameriškimi državljani, segajo od leta 2022 do januarja 2026, ko so ZDA Madura zajele v Caracasu in ga prepeljale v New York, kjer se proti njemu nadaljuje kazenski postopek.