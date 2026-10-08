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Po kokainu še mučenje: ZDA razširile obtožnico proti Maduru

New York, 08. 10. 2026 20.47 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Skica Madura in žene na sodišču v New Yorku, kjer kamere niso bile dovoljene

Ameriški tožilci so nekdanjega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegovo ženo Cilio Flores, ki so ju ZDA letos zajele med napadom na Venezuelo, obtožili tudi zarote za izvajanje mučenja. Gre za dopolnitev obtožnice, ki ju bremeni domnevnega trgovanja s kokainom in drugih kaznivih dejanj.

Tožilci Nicolasu Maduru in Cili Flores, ki sta v priporu v ZDA, očitajo, da sta v prizadevanjih za ohranitev oblasti izvajala strategijo "zatiranja in mučenja" političnih nasprotnikov, pripadnikov vojske in drugih pridržanih. Obtožnica podrobno opisuje domnevne zlorabe, vključno s pretepanjem, mučenjem z električnimi šoki, samovoljnimi pridržanji in grožnjami svojcem, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Med domnevnimi žrtvami so bili tudi trije ameriški državljani. Po navedbah tožilstva so se zlorabe ameriških državljanov okrepile, ko je Washington zaostril retoriko proti venezuelski vladi.

V enem od primerov je oseba, v obtožnici označena kot žrtev 7, domnevno prestala mučenje, potem ko je bila po navedbah tožilstva lažno obtožena sodelovanja v zaroti za atentat na Madura.

Trije primeri, povezani z ameriškimi državljani, segajo od leta 2022 do januarja 2026, ko so ZDA Madura zajele v Caracasu in ga prepeljale v New York, kjer se proti njemu nadaljuje kazenski postopek.

Madura in ženo prepeljali v New York
Madura in ženo prepeljali v New York
FOTO: AP

Nove obtožbe dopolnjujejo že obstoječi primer na zveznem sodišču za južno okrožje New Yorka. Maduro in Floresova se soočata tudi z obtožbami zarote za uvoz kokaina v ZDA ter posedovanja in zarote za posedovanje orožja in drugih nevarnih sredstev.

Tožilstvo je poleg tega obtožbo zarote za narkoterorizem razširilo tudi na Floresovo.

Po navedbah tožilcev sta Maduro in Floresova sodelovala tudi pri zaroti za distribucijo kokaina z namenom zagotavljanja sredstev terorističnim organizacijam.

Sodnik Alvin Hellerstein je danes obravnaval zahtevo Floresove za izpustitev iz pripora oziroma premestitev v hišni pripor zaradi zdravstvenih razlogov. Njeni odvetniki so trdili, da se njeno zdravstveno stanje slabša in da potrebuje ustreznejše pogoje za zdravljenje. Sodnik je njeno zahtevo za izpustitev na koncu zavrnil, pri čemer je med drugim upošteval težo obtožb in dokaze v zadevi.

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Nicolas Maduro Venezuela ZDA mučenje sodni postopek

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