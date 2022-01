Po koncu izbruha vulkana: 'Pomirjena sem. Končno sem se vrnila domov'

Nekateri prebivalci La Palme, ki jih je prizadel izbruh vulkana, se vračajo v svoje domove. Tisti, ki so bili evakuirani, lahko sedaj preverijo stanje svojih hiš ali stanovanj, le redki pa si upajo ostati. Prebivalce so se lahko vrnili na 345 hektarjev veliko območje severno od izbruha, ki se je začel 19. septembra in uradno končal 25. decembra.

Mesta Tacande, Tajuya, Las Matelas, La Condesda, Marina Alta in Marina Baja zdaj veljajo za dovolj varna, vendar so pristojni domačine opozorili, naj se izogibajo podzemnim prostorom, kot so kleti in podzemne garaže, saj te še vedno lahko vsebujejo potencialno strupene pline. V svoje domove se je vrnilo okoli 1000 ljudi od skupno 7000, ki so jih evakuirali. Prebivalce so tudi prosili, naj prostore prezračujejo vsaj 15 minut, preden priklopijo elektriko – ponovno zaradi morebitne prisotnosti plina. Slike, ki jih je posnel satelit Copernicus prikazujejo, da je 1241 hektarjev površine prekrite z lavo. Izbruh – najdaljši na otoku doslej – je uničil 2988 zgradb.

Maria je po nekaj tednih prvo noč preživela v svoji hiši in dejala: "Pomirjena sem. Končno sem se vrnila domov." Maria, preden se je vrnila v svoje domovanje, je že večkrat prišla pospravljat in čistit, saj kot je dejala, je bil odhod nenaden in so za seboj pustili nered. "Sedaj je vse v redu," je dodala. Še vedno pa pravi, da jo obdajata nek strah in nelagodje. Sedaj si upajo pustiti odprta tudi okna, kar nekaj mesecev zaradi strupen plinov niso mogli početi. Sedaj, ko je doma, pravi, da je občutek čuden. "Dejali so nam, da vulkan ni več aktiven, vendar nas še vedno obdaja občutek, da bi lahko ponovno izbruhnil."