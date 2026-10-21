Po 'konstruktivnih' pogovorih z Zelenskim, Witkoff odhaja k Putinu

Srečanje sledi pogovorom Witkoffa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Oslu, ki ga je ameriški predstavnik označil za "konstruktivnega".
Kijev je sicer pred tem ZDA obtožil, da zadržujejo ključne obveščevalne podatke, kar je Washington zavrnil kot "škandalozno" obtožbo, piše BBC. Zelenski je sicer nato dejal, da izmenjava obveščevalnih podatkov z ZDA glede ruskih raketnih napadov znova deluje.
In po srečanju v Oslu, je zdaj na vrsti Rusija, ki se mora odzvati na podane predloge, pravijo Zelenski in njegovi evropski zavezniki. Pričakovati je, da jih bo Witkoff Putinu predstavil danes.
Finski predsednik Alexander Stubb, ki je prav tako sodeloval v pogovorih, je dejal, da je bil pri predlogih za dosego miru dosežen"resničen napredek", vendar podrobnosti ni razkril. Opozoril je, da bo potrebna potrpežljivost.
Med ZDA, Ukrajino in Evropo tako po teh pogovorih obstaja "močno soglasje glede nadaljnjih korakov" je dejal ameriški predsednik Donald Trump.
Putin se o najnovejšem razvoju dogodkov še ni javno izrekel, je pa zunanji minister Sergej Lavrov pred tem dejal, da bo Kremelj prisluhnil temu, kar bo predlagal Witkoff, obenem pa izključil "kakršne koli politične koncesije".
Ruski napadi z droni so se sicer nadaljevali tudi ta teden. Ukrajinski predstavniki so sporočili, da je bilo v torek ubitih najmanj deset ljudi, štirje v Kijevu in njegovi okolici, še štirje v vzhodni regiji Doneck in dva v osrednjem mestu Dnipro. V novem napadu v noči na sredo sta bila v bližini Harkova, drugega največjega ukrajinskega mesta, ubita še dva človeka.
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