Po 'konstruktivnih' pogovorih z Zelenskim, Witkoff odhaja k Putinu

Kijev je sicer pred tem ZDA obtožil, da zadržujejo ključne obveščevalne podatke, kar je Washington zavrnil kot "škandalozno" obtožbo, piše BBC. Zelenski je sicer nato dejal, da izmenjava obveščevalnih podatkov z ZDA glede ruskih raketnih napadov znova deluje.

Srečanje sledi pogovorom Witkoffa z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Oslu, ki ga je ameriški predstavnik označil za "konstruktivnega".

In po srečanju v Oslu, je zdaj na vrsti Rusija, ki se mora odzvati na podane predloge, pravijo Zelenski in njegovi evropski zavezniki. Pričakovati je, da jih bo Witkoff Putinu predstavil danes.

Finski predsednik Alexander Stubb, ki je prav tako sodeloval v pogovorih, je dejal, da je bil pri predlogih za dosego miru dosežen"resničen napredek", vendar podrobnosti ni razkril. Opozoril je, da bo potrebna potrpežljivost.

Med ZDA, Ukrajino in Evropo tako po teh pogovorih obstaja "močno soglasje glede nadaljnjih korakov" je dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Putin se o najnovejšem razvoju dogodkov še ni javno izrekel, je pa zunanji minister Sergej Lavrov pred tem dejal, da bo Kremelj prisluhnil temu, kar bo predlagal Witkoff, obenem pa izključil "kakršne koli politične koncesije".