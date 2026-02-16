Združene države Amerike so končno dobile v roke še eno ladjo, potem ko so ji sledile od Karibskega morja in jo končno zajele v Indijskem oceanu, piše Guardian. Venezuela je namreč že več let podvržena ameriškim sankcijam, zanašala pa se je na to "senčno floto", ki jim je tihotapila nafto. Ameriški predsednik je že decembra odredil zajetje vseh sankcioniranih tankerjev, da bi s tem pritisnil na Madura.
Kot so navedli na ministrstvu za obrambo, so ladjo zasegli v okviru "pravice do obiska, pomorske prepovedi in zasega".
Po aretaciji Nicolasa Madura je sicer več tankerjev odplulo z venezuelske obale, vključno z Veronico III. "Ladja je skušala kljubovati sankcijam predsednika Trumpa, v upanju, da bo ušla. Sledili smo ji od Karibov do Indijskega oceana, zmanjšali razdaljo in jo ustavili," so dodali v Pentagonu.
"Mednarodne vode niso zatočišče, po kopnem, zraku ali morju vas bomo našli in izvršili pravico," so poudarili.
Veronica III je ladja, ki pluje pod panamsko zastavo in je v skladu s spletno stranjo Urada za nadzor nad tujimi sredstvi Ministrstva za finance ZDA podvržena sankcijam. Prevažala je skoraj 2 milijona sodčkov surove nafte in kurilnega olja.
"Od leta 2023 je ladja povezana z rusko, iransko in venezuelsko nafto," so dodali v TankerTrackers, neodvisni spletni strani, ki spremlja in poroča o pošiljkah surove nafte. Ustanovitelj, Samir Madani, je za AP povedal, da so s satelitskimi posnetki in fotografijami dokumentirali, da je vsaj 16 tankerjev v nasprotju s sankcijami zapustilo venezuelsko obalo.
Tudi prejšnji teden je ameriška vojska v Indijskem oceanu zasegla tanker, Aquilo II.
