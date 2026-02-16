Združene države Amerike so končno dobile v roke še eno ladjo, potem ko so ji sledile od Karibskega morja in jo končno zajele v Indijskem oceanu, piše Guardian. Venezuela je namreč že več let podvržena ameriškim sankcijam, zanašala pa se je na to "senčno floto", ki jim je tihotapila nafto. Ameriški predsednik je že decembra odredil zajetje vseh sankcioniranih tankerjev, da bi s tem pritisnil na Madura. Kot so navedli na ministrstvu za obrambo, so ladjo zasegli v okviru "pravice do obiska, pomorske prepovedi in zasega".

Po aretaciji Nicolasa Madura je sicer več tankerjev odplulo z venezuelske obale, vključno z Veronico III. "Ladja je skušala kljubovati sankcijam predsednika Trumpa, v upanju, da bo ušla. Sledili smo ji od Karibov do Indijskega oceana, zmanjšali razdaljo in jo ustavili," so dodali v Pentagonu. "Mednarodne vode niso zatočišče, po kopnem, zraku ali morju vas bomo našli in izvršili pravico," so poudarili.

