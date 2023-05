Po lepotnih operacijah mnogi okuženi z glivičnim meningitisom

Številni državljani ZDA potujejo v Mehiko na kozmetične posege, kot so liposukcija, povečanje prsi ali brazilski dvig zadnjice, pri operacijah pa je treba v območje okoli hrbtenice vbrizgati anestetik. V določenih klinikah je po teh operacijah prišlo do širjenja glivičnih bolezni, dve osebi sta zaradi meningitisa umrli.

V mehiškem mestu Matamoros so zaprli dve kozmetični kliniki, druge pa opozarjajo naj preverjajo svoje paciente, tudi tiste, ki so bili podvrženi operacijam v začetku leta. V ZDA so identificirali 25 ljudi s simptomi glivičnega meningitisa.