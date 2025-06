Izgnanega Salvadorca vrnili v ZDA: a naravnost v zapor

Novico, da se marca izgnani Salvadorec Garcia iz domovine vrača v ZDA, je prva objavila televizija ABC. Odvetniki Trumpove vlade so priznali, da Garcie zaradi ukaza vrhovnega sodišča ZDA ne bi smeli izgnati, vendar pa so vsi odgovorni trdili, da ga ne morejo pripeljati nazaj v državo, ker je to sedaj stvar odločitve salvadorske vlade.