Po krivem zaprta 20 let: prvi dan na svobodi jo je najbolj šokirala tehnologija

Komentirala je tudi obsodbo, zaradi katere je Kathleen kar 20 let po krivem presedela v zaporu. "Sistem jo je zatajil na vsakem koraku. Namesto da bi jo poskušali razumeti, so jo vrgli v zapor in označili za najhujšo avstralsko serijsko morilko. Kako bi se vi počutili, če bi se vam to zgodilo?" Kljub temu naj Kathleen ne bi imela zamer. "Od veselja me bolijo obrazne mišice," naj bi Kathleen tudi dejala prijateljici po tem, ko sta skupaj zapustili sodišče. " V njenem srcu ni sovraštva, sedaj bi samo rada živela svoje življenje," je končala Tracy.

Folbiggova je sicer od samega začetka obtožbe trdila, da je nedolžna. Leta 2003 so jo obsodili na 25 let zapora. Vsi štirje otroci so med letoma 1989 in 1999, ko so bili stari od 19 dni do 19 mesecev, nenadoma umrli. Tožilci so na sojenju trdili, da jih je mati zadušila. Nato pa je nedavna preiskava smrti Caleba, Patricka, Sarah in Laure pokazala, da naj bi otroci umrli iz naravnih vzrokov.

Novo preiskavo je zdaj vodil upokojeni sodnik Tom Bathurst, tožilci pa so dejali, da so raziskave o genskih mutacijah zdaj spremenile njihovo razumevanje smrti otrok.