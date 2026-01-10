Naslovnica
Tujina

Po cestah in križiščih Sarajeva kar na smučeh: 'To so bile moje sanje'

Sarajevo , 10. 01. 2026 15.52 pred 51 minutami 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Smučanje po Sarajevu

Moški je pred nekaj dnevi 'smučal' na glavni mestni cesti v Sarajevu, pri čemer je ogrožal udeležence v prometu. Zato je prejel tudi globo zaradi ogrožanja prometne varnosti. Oglasil se je v daljšem zapisu, v katerem trdi, da dogajanje sploh ni bilo tvegano.

Moški na smučeh se je prijel za avtomobil z odprtim prtljažnikom in se vozil za njim, medtem ko sta vpletena celoten podvig snemala in objavila na druženem omrežju. To se je dogajalo v enem izmed glavnih križišč v Sarajevu, poroča klix.ba. Oblasti so globo 400 KM (204 evre) zaradi ogrožanja prometne varnosti naložile obema vpletenima.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moški na smučeh se je sicer oglasil na svojih družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da takšna vožnja z njegovega vidika ni bila nevarna, saj da je profesionalni smučar: "Mrtvemu človeku ne moreš razložiti, kaj je življenje. Tako kot nekaterim ljudem ne moreš razložiti, da avtomobili niso upočasnjevali zaradi mene, ampak sem v resnici jaz sem upočasnjeval zaradi avtomobila. Videoposnetek trditve, da sem upočasnjeval promet, postavljajo na laž. Da, bilo je nevarno, ampak iz mojega vidika sploh ne. Vse življenje se profesionalno ukvarjam s smučanjem in točno vem, kje so moje meje. To ni bila norost, ampak nadzorovana poteza iz izkušenj. Objavljam šele zdaj, ker cilj ni bil nikoli Instagram, ogledi ali pozornost. To je bila izpolnitev otroških sanj – enkrat v življenju in to je to," je zapisal.

bih smučanje promet cesta globa

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hribovito2020
10. 01. 2026 16.55
Otroške sanje in kazen
Odgovori
0 0
pager
10. 01. 2026 16.53
vse ok , sam žmigavci so mu manjkali
Odgovori
0 0
Mean Cat
10. 01. 2026 16.45
In kter je ta profi?
Odgovori
-2
0 2
biggbrader
10. 01. 2026 16.29
Balkan.
Odgovori
+1
3 2
Panter 63
10. 01. 2026 16.43
A ti bi moral biti zahodna Evropa ali...? Vprašaj Avstrijce kaj si mislijo kje je Balkan, oziroma kje se začne.
Odgovori
+1
2 1
biggbrader
10. 01. 2026 16.53
V Celovcu ?
Odgovori
0 0
Mean Cat
10. 01. 2026 16.56
Prakticno cela avstrija je že balkan
Odgovori
0 0
300 let do specialista
10. 01. 2026 16.20
Bosna korak pred svetom🤣
Odgovori
+4
6 2
biggbrader
10. 01. 2026 16.53
Vedno.
Odgovori
0 0
bibaleze
