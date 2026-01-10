Po cestah in križiščih Sarajeva kar na smučeh: 'To so bile moje sanje'

Moški na smučeh se je prijel za avtomobil z odprtim prtljažnikom in se vozil za njim, medtem ko sta vpletena celoten podvig snemala in objavila na druženem omrežju. To se je dogajalo v enem izmed glavnih križišč v Sarajevu, poroča klix.ba . Oblasti so globo 400 KM (204 evre) zaradi ogrožanja prometne varnosti naložile obema vpletenima.

Moški na smučeh se je sicer oglasil na svojih družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da takšna vožnja z njegovega vidika ni bila nevarna, saj da je profesionalni smučar: "Mrtvemu človeku ne moreš razložiti, kaj je življenje. Tako kot nekaterim ljudem ne moreš razložiti, da avtomobili niso upočasnjevali zaradi mene, ampak sem v resnici jaz sem upočasnjeval zaradi avtomobila. Videoposnetek trditve, da sem upočasnjeval promet, postavljajo na laž. Da, bilo je nevarno, ampak iz mojega vidika sploh ne. Vse življenje se profesionalno ukvarjam s smučanjem in točno vem, kje so moje meje. To ni bila norost, ampak nadzorovana poteza iz izkušenj. Objavljam šele zdaj, ker cilj ni bil nikoli Instagram, ogledi ali pozornost. To je bila izpolnitev otroških sanj – enkrat v življenju in to je to," je zapisal.