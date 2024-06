Po krvavi soboti Zelenski poudarja: Potrebujemo več raket in sistemov zračne obrambe

Soboto so Ukrajinci preživeli v znamenju žalovanja. V ruskem napadu na mesto Vilniask v bližini jugovzhodnega mesta Zaporožje je bilo ranjenih 31 ljudi, so sporočili ukrajinski uradniki. Mesto sta zadeli dve raketi, ki sta močno poškodovali infrastrukturo, trgovino in stanovanjske hiše, je pojasnil ukrajinski generalni tožilec Andrij Kostin . Rusko obrambno ministrstvo napada ni komentiralo, so pa na svojem kanalu na Telegramu objavili posnetek raketnega napada na železnico, ki naj bi bila v bližini naselja Ukrajinka, manj kot deset kilometrov od Vilniaska, in naj bi jo ukrajinske sile uporabljale za raztovarjanje orožja in vojaške opreme.

In Zelenski je kljub tragičnemu številu mrtvih in poškodovanih pozval k obrambi ter opomnil, da se še kako lahko borijo proti ruskim silam. Poudaril je, da bi bilo treba pridobiti orožje dolgega dosega in povečati število sodobnih sistemov zračne obrambe.

Zahodne zaveznice so Ukrajini že dobavile številna orožja dolgega dosega, vključno z raketami Scalp iz Francije, Storm Shadow iz Združenega kraljestva in ATACMS iz ZDA ter tudi sisteme zračne obrambe Patriot ameriške izdelave. Vendar se je dotok orožja iz ZDA, ki so daleč največji dobavitelj orožja Ukrajini, ustavil letos, ko je bil v kongresu zadržan predlog zakona o nadaljnji vojaški pomoči. Zakon je bil sprejet šele aprila, sistemi zračne obrambe in rakete pa so maja prispeli na frontne črte.