Po letalu še truplo. Gre za pogrešanega milijarderja ali mlado Japonko?

Nemški milijarder Karl-Erivan Haub, nekdanji prvi mož družbe Tengelmannov, je pogrešan od aprila 2018. Nazadnje so ga videli v Zermattu.

Njegovo izginotje je sicer precej ovito v tančico skrivnosti, nekateri so celo sumili, da se nekje skriva. Po poročanju nemškega RTL je ure pred izginotjem nazadnje klical rusko številko, pogovor pa je trajal skupno 108 minut. Rusinjo, ki ji je številka pripadala, naj bi poznal od leta 2002 – toda kakšno vlogo je imela v njegovem življenju, ni jasno. Po nekaterih ugibanjih bi lahko bila celo tajna agentka.

Po lastnih navedbah so imeli novinarji, ki so preiskovali primer, težave. Elektronska sporočila so izginila, ljudje naj bi jih opazovali med snemanjem.

Na vprašanje švicarskega Blicka, ali so bogataša končno našli, je policija kantona sicer Valais odgovorila, da identifikacija človeških posmrtnih ostankov še ni končana. Se pa pojavljajo informacije, da je okostje morda "nekoliko starejše".

Seznam ljudi, ki so izginili v kantonu, je seveda daljši, na spletni strani lokalne policije je dolg tri strani. Med pogrešanimi je Matthew Nisly, ki je bil star 20 let, ko je izginil 19. oktobra 2015, potem ko je okoli 10. ure zjutraj je zapustil stanovanje svojih starih staršev in šel na pohod v gore.

"Njegovim starim staršem je bilo res hudo," je družinski prijatelj povedal za Blick. "Če bi vsaj našli njegovo truplo, da bi lahko družina zaprla to poglavje. Tako pa je treba prenašati to negotovost." Dedek in babica sta medtem umrla, odgovora na vprašanje, kaj se je zgodilo z vnukom, nista dobila nikoli.

Tudi 49-letni Alfred Schmitt iz Nemčije je izginil tukaj. To se je zgodilo leta 2001 in številni menijo, da je bil najden prav on.

Ali pa morda 28-letna Japonka Junko Sato, ki je tukaj izginila sredi septembra 2000.

Vsi pogrešani imajo sorodnike, ki že vrsto let žalujejo in verjetno še vedno gojijo vsaj kanček upanja, da bodo nekoč spet lahko objeli svoje najdražje ali se od njih vsaj dostojno poslovili.

To so ljudje, za katere klimatske spremembe na tem območju pomenijo upanje, saj narava "vrača", kar sta leta skrivala sneg in led.

Prejšnji teden so skupaj z okostjem z ledenika Stockji na dan prišli tudi deli majhnega letala na ledeniku Aletsch. Gorski vodnik je razbitino odkril na območju Konkordiaplatza. "Od daleč sem mislil, da sta tam dva nahrbtnika," je dejal Dominik Nellen. A je bilo letalo Piper, s katerim so leta 1968 strmoglavili trije prebivalci Züricha.

Glaciolog Loris Compagno pravi, da se bo trend najdb na ledenikih nadaljeval. In zaskrbljeno zre v prihodnost. Do julija se je namreč v Švici stalilo toliko ledu, kot se ga je običajno do septembra, še poroča Blick.