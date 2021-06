Po letih pogajanj dosegli dogovor o novi evropski agenciji za azil

V Bruslju menijo, da bo agencija pripomogla k hitrejšim in učinkovitejšim azilnim postopkom.

Predstavniki portugalskega predsedstva, ki se je v okviru Sveta EU pogajalo v imenu držav članic, in Evropskega parlamenta so po več letih pogajanj danes dosegli začasni dogovor glede uredbe o agenciji EU za azil.

Cilj uredbe, v skladu s katero se Easo spremeni v polnopravno agencijo, je izboljšati izvajanje azilne politike v EU.

Agencija s sedežem na Malti bo odgovorna za izboljšanje delovanja skupnega evropskega azilnega sistema z zagotavljanjem okrepljene operativne in tehnične pomoči državam članicam ter s prispevanjem k večji konvergenci pri ocenjevanju prošenj za mednarodno zaščito, je sporočilo portugalsko predsedstvo.

Za to bo na voljo stalna rezerva 500 strokovnjakov, vključno s tolmači, referenti in strokovnjaki za sprejem, ki bodo na prošnjo držav članic pripravljeni na napotitev v okviru podpornih skupin za azil.

"Države članice se bodo odslej lahko zanesle na polno operativno podporo agencije EU za azil, tako v običajnih okoliščinah kot tudi v težavah," je dejal podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas.

Nova agencija bo na podlagi okrepljenega mandata omogočila vzpostavitev zmogljivosti v državah zunaj EU, za izboljšanje azilnih in sprejemnih sistemov ter za podporo shem preselitve Evropske unije in držav članic.

Pri Evropski komisiji so doseženi dogovor pozdravili. Preoblikovanje Easo v agencijo za azil je ključna pobuda v okviru novega pakta o migracijah in azilu, so navedli.

"To bo pomagalo, da bodo naši azilni postopki v EU hitrejši in enotnejši," je ob doseženem dogovoru sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pri tem se je zahvalila portugalskemu predsedstvu EU za trdo delo na tem področju. Kot je še zapisala, "računa na slovensko predsedstvo EU, da bo nadaljevalo pogajanja glede migracijskega pakta".

Za krepitev vloge agencije za azil si je sicer prizadevala tudi Slovenija. Doseženi dogovor morata sedaj formalno potrditi še Evropski parlament in Svet EU.