Po Ljubljani spremljevalko Pussy Riot aretirali še na Hrvaškem

"V nekaterih balkanskih državah je še vedno na seznamu. Izvedele smo, da je na Hrvaškem dan državnosti, čestitke. Zato ne more na sodišče in mora čakati do jutri," je včeraj povedala Olga Borisova , ki je za RTL Danas komentirala tudi hrvaške politike. "Ugotovile smo, da premier in predsednik države drugače gledata na to vojno. Predsednik je bolj prorusko, premier pa bolj proukrajinsko naravnan," je dejala Borisova.

S koncertno turnejo Pussy Riot poziva k embargu na rusko nafto in plin. "Denar, ki prihaja z Zahoda, Rusija uporablja, da nas vse spravi v zapore, nas zastruplja, tudi za politične umore. Ta denar se uporablja za posilstva in ubijanje Ukrajincev. Tukaj smo, da o tem govorimo," je dejala Marija Aljohina, članica skupine Pussy Riot. "Želimo navdušiti ljudi, da vplivajo na svoje politike, da prenehajo biti hinavski, da nehajo govoriti o izogibanju sankcijam po več kot treh mesecih vojne," je dejala Borisova.

Protestirale proti Putinu, ko so vsi molčali

Zaradi svojih nastopov so bile članice Pussy Riot večkrat aretirane, prestajale so tudi zaporne kazni in zdaj zbirajo po Evropi denar za pomoč Ukrajini. Zaradi te turneje je Marija pobegnila iz hišnega pripora, oblečena v dostavljavca. "Moje stanovanje je bilo obkroženo s policijo in to ni bilo prvič. Uporabljali smo različne kostume, da smo izstopili iz stanovanj ali iz katere koli zgradbe, ki jo je obkrožila policija," je povedala. Putina se ne bojijo in pravijo, da jih ne bo utišal. "On je terorist, morilec, ni mu mar za ljudi v Rusiji, skrbi ga le njegova moč in denar, motivira pa ga strah," je dejala Borisova.