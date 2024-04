Po Londonu lovili pobegle konje kraljeve straže

Londonska policija je tokrat imela nevsakdanje delo. Na ulicah britanske prestolnice so morali ujeti pobegle vojaške konje. Okoli 11. ure po lokalnem času so sporočili, da jim je to tudi uspelo, molčali pa so o številu živali. Tega niso sporočili niti iz vojske, ki je prav tako sodelovala v nenavadni akciji v središču Londona. Ugiba se sicer, da je pobegnilo do sedem konjev.

Policija je prvo obvestilo o dogodku dobila ob 8.40. 15 minut prej so prvi klic prejele reševalne službe. Odhiteti so morale k Buckinghamski palači, kjer je konj vrgel jezdeca iz sedla. Ta je bil prvi od najmanj štirih oseb, ki so bile poškodovane v incidentu. Šlo naj bi za pripadnike vojske.

"Več vojaških konj se je danes zjutraj med rutinsko vajo iztrgalo in zbežalo. Vse konje so zdaj našli in vrnili v taborišče. Številni člani osebja in konji so bili poškodovani in prejemajo ustrezno zdravniško pomoč," so sporočili iz vojske.