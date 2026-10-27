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Po Melaniinem posredovanju začelo veljati premirje v okupiranem Oleškiju

Oleški, 27. 10. 2026 09.11 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Oleški

Rusija je ponoči začasno ustavila napade v ukrajinski regiji Herson, da bi omogočila humanitarno misijo v rusko okupiranem mestu Oleški. Cilj dogovora, pri katerem je posredovala ameriška prva dama Melania Trump ob sodelovanju papeža Leona XIV., je dostava nujne pomoči in evakuacija prebivalcev, ki so ujeti na območju spopadov.

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je lokalno premirje začelo veljati ob 1. uri po srednjeevropskem času GMT. Veljalo naj bi do sobote, z možnostjo podaljšanja. Humanitarna misija bo, kot poroča Al Jazeera, omogočila dostavo hrane, vode in zdravil ter vzpostavitev evakuacijskih koridorjev.

Po podatkih Združenih narodov je v Oleškiju, mestu na vzhodnem bregu reke Dneper, ostalo do 2000 ljudi, ki območja ne morejo zapustiti zaradi eksplozivnih min in napadov z droni. Mesto, ki je pred vojno imelo približno 24.000 prebivalcev, so ruske sile zavzele v prvih dneh invazije februarja 2022.

Poplave 2023 v Oleškiju
Poplave 2023 v Oleškiju
FOTO: AP

Oleški so bili med vojno močno poškodovani, dodatno škodo pa so povzročile poplave po uničenju bližnjega jezu Kahovka leta 2023. Prebivalci se soočajo z velikim pomanjkanjem hrane, zdravil in drugih osnovnih potrebščin.

Dogovor o začasnem premirju so objavili 23. oktobra z željo po obnovitvi mirovnih pogajanj med Moskvo in Kijevom.

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