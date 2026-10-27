Po Melaniinem posredovanju začelo veljati premirje v okupiranem Oleškiju

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je lokalno premirje začelo veljati ob 1. uri po srednjeevropskem času GMT. Veljalo naj bi do sobote, z možnostjo podaljšanja. Humanitarna misija bo, kot poroča Al Jazeera, omogočila dostavo hrane, vode in zdravil ter vzpostavitev evakuacijskih koridorjev.

Po podatkih Združenih narodov je v Oleškiju, mestu na vzhodnem bregu reke Dneper, ostalo do 2000 ljudi, ki območja ne morejo zapustiti zaradi eksplozivnih min in napadov z droni. Mesto, ki je pred vojno imelo približno 24.000 prebivalcev, so ruske sile zavzele v prvih dneh invazije februarja 2022.