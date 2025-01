Po mesecu dni našli prestrašenega kužka Charlieja

Neverjetna zgodba s srečnim koncem. Po mesecu dni trepetanja, iskanja in misli, da se je mladičku šetlandskega ovčarja v zasneženem mestu zgodilo najhuje, je družina prejela telefonski klic, ki jih ne bi mogel bolj osrečiti. Mladička so našli. Do zadnjega dne je njegova družina v upanju, da jih bo zavohal in našel sam, po naselju puščala celo svoja oblačila, a zaman. Naposled so izvedeli, da so Charlieja vsak dan iskali tudi dobrosrčni ljudje iz naselja, ki so imeli več sreče, ko so v snegu opazili sledi pasjih šap.