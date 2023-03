Po mesecu dni rešili psičko, ki je pod ruševinami skotila mladičke

Na jugu Turčije mesec po potresu še vedno kopajo po ruševinah zgradb. Upanja, da bodo našli še kakšnega preživelega, praktično ni več. Zato je toliko bolj neverjetna zgodba iz province Hatay, kjer so 28 dni po uničujočem potresu pod ruševinami našli psičko. Še večje presenečenje pa je bilo, ko so ob njej našli tudi njene tri mladičke, ki jih je skotila zakopana globoko pod ruševinami.

Kadir Keyifli je lokalne reševalne ekipe že kmalu po potresu opozoril, da je njegova dobermanka Sila ujeta pod ruševinami. A ker je bila psička v spodnjem nadstropju, je bilo skoraj nemogoče priti do nje. V ponedeljek pa je na pomoč priskočila regionalna ekipa za reševanje živali Meyako. Po več urah so se uspeli prebiti do spodnjih prostorov, kjer je po besedah njenega lastnika bila ujeta psička. In na presenečenje vseh so jo našli živo in v družbi treh mladičkov, ki jih je skotila, medtem ko je bila ujeta pod ruševinami.

Reševalci so se najprej spustili skozi ozko odprtino med ruševinami, nato pa prebili luknjo v vratih, da so lahko dostopali do sobe, v kateri je bila ujeta dobermanka. "Kaj si pila tu spodaj? Kaj si jedla? Si ti skotila vse tri?" je moč slišati enega od reševalcev na posnetku v trenutku, ko so našli Silo. Psička je preživela zahvaljujoč veliki vreči pasje hrane, ki je bila v sobi. Kljub temu je bila vidno shirana. Ko so samičko in mladičke rešili izpod ruševin, so jih odpeljali v veterinarsko oskrbo v Adano. Zdaj pa so že spet pri svojem ponosnem lastniku.