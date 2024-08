Po množičnem pretepu v Bjelovarju 16 pridržanih in šest poškodovanih

Poročali smo o romskem spopadu v hrvaškem mestu Bjelovar, kjer so domačini posneli množičen nočni pretep pri katerem so odjeknili tudi streli. Zgodba je dobila epilog, saj je pristojno državno tožilstvo v Bjelovarju, zoper 46-letnega hrvaškega državljana izdalo sklep o uvedbi preiskave zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja poskusa umora in mu odvzeli prostost. 16 ljudi so po pretepu pridržali, 6 pa je ranjenih.