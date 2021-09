Sporen tradicionalni kitolov na Ferskih otokih se nadaljuje: ubitih še 52 delfinov

Na Ferskih otokih so v tradicionalnem lovu na delfine ubili več kot 1400 atlantskih belostranskih delfinov, kar je največji množični zakol živali v moderni zgodovini, in jih pustili umreti v krvavem morju. Lov se je zgodil v vasi Kollafjordur, le 10 kilometrov stran od lova, ki se je dogajal 12. septembra.

Letni lov na Ferskih otokih – znan tudi kot Grindadráp – poteka tako, da delfine in kite s čolni pripeljejo v zaliv, še preden jim odrežejo hrbtenjačo. Nešteto okrvavljenih trupov delfinov se nato postavi v vrsto, razdeli po celotnem območju in počaka, da kri odteče v morje. Grozljive fotografije in posnetki, ki prikazujejo številne delfine, ubite v tem nedavnem pokolu, so preplavili svet in razdvojili množico.