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Po množični zastrupitvi v Severni Makedoniji prijeli tri ljudi

Skopje, 20. 07. 2026 20.30 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Voda

V okviru preiskave zastrupitve več tisoč ljudi, ki je bila v mestu Gostivar v Severni Makedoniji v času poletnih temperatur nad 35 stopinj Celzija verjetno posledica uživanja onesnažene pitne vode, so aretirali tri ljudi, je sporočila policija.

Zaradi simptomov, kot so slabost, bruhanje, driska, visoka vročina in dehidracija so v minulem tednu obravnavali 3100 ljudi v tem mestu, ki leži 50 kilometrov jugozahodno od prestolnice Skopje, so danes sporočile makedonske zdravstvene oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebivalcem so prepovedali uporabo vode iz vodovodnega omrežja za pitje in pripravo hrane, dokler ne bodo objavili novih uradnih obvestil. Medtem nadaljujejo epidemiološke preiskave.

Voda iz pipe
Voda iz pipe
FOTO: Shutterstock

Odgovorno podjetje, aretirali direktorico

Po prvih ugotovitvah preiskave naj bi bil vzrok onesnaženja odločitev javnega vodovodnega podjetja v mestu z 32.000 prebivalci, da zaradi pomanjkanja vode za oskrbo mestnega vodovodnega omrežja to črpa iz reke.

Policija je sporočila, da so danes aretirali direktorico tega podjetja in dva zaposlena.

Makedonske zdravstvene oblasti so v nedeljo zaradi velikega števila obolelih v občini Gostivar razglasile epidemijo, v mestni bolnišnici pa so okrepili osebje. Po besedah ministra za zdravje Saša Klekovskega v bolnišnici zdravijo štiri obolele.

Prve primere so prijavili v začetku minulega tedna, vendar oblasti po poročanju AFP še vedno niso razkrile rezultatov analiz vzorcev vode, pri čemer so navedle, da čakajo na dovoljenje tožilstva. Klekovski je kljub temu na novinarski konferenci poudaril, da je logično, da "voda povezuje vse te primere", da pa bodo morali to potrditi tudi rezultati analiz.

Tožilstvo je sporočilo, da nadaljujejo preiskavo in da bodo "ko preverijo vse okoliščine, sprejeli ustrezno odločitev".

Do izboljšanja razmer prebivalcem vsak dan razdelijo več kot 50.000 litrov ustekleničene vode.

Makedonski premier Hristijan Mickoski je danes izjavil, da so zaradi razmer v Gostivarju moralno odgovorni vsi predstavniki mestnih oblasti, vključno z županom. Vodovodno podjetje bi po njegovem mnenju moralo začeti čistiti vodo, da bi jo prebivalci lahko uporabili za tehnične potrebe in higieno, za kar je sedaj še ne smejo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

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