Po množičnih protestih sprostitev omejitev pri vnosu izdelkov iz tujine

Marrero pa je v televizijskem nagovoru sporočil, da bodo v ponedeljek odpravili omejitev vnosa količin živil, zdravil in higienskih izdelkov v prtljagi potnikov. Izjemoma jim ne bo treba plačati niti carinske dajatve. Ukrep bo v veljavi do konca leta.

To je bila tudi ena od zahtev protestnikov, ki so v nedeljo preplavili ulice kubanskih mest. Več tisoč ljudi je izražalo nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja osnovnih potrebščin ter naraščanja primerov okužb in smrti zaradi novega koronavirusa. Policisti so protestnike spremljali, dokler protesti niso postali nasilni, nakar so se začele aretacije. V torek je bila Havana kakor tudi druga večje mesta polna policistov, telefonske zveze in internet pa so ostali moteni.