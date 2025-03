Po množičnih protestih v Turčiji aretirali več sto ljudi

OGLAS

Množični protesti v Istanbulu FOTO: Profimedia icon-expand

Ekrema Imamogluja, priljubljenega župana Istanbula in največjega tekmeca turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je policija v sredo aretirala v okviru preiskave članstva v kriminalni združbi, podpore teroristični skupini in korupcije. Skupaj z njim so odvzeli prostost še več kot 80 ljudem, vključno z drugimi politiki, novinarji in poslovneži. Imamogluja, ki ga je policija v petek zasliševala glede domnevne korupcije, so danes znova zaslišali. Med približno peturnim zaslišanjem na policiji je odločno zavrnil obtožbe o sodelovanju s teroristično organizacijo. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi ga še danes privedli na sodišče.

Kljub prepovedi protestov in Erdoganovemu opozorili, da turške oblasti ne bodo dopuščale "uličnega terorja", je opozicijska Republikanska ljudksa stranka (CHP) za drevi pozvala k novim protestom. Oblasti so preventivno zaprle glavne dostope do sodne palače, da bi proteste preprečile, poroča AFP. CHP, največja turška opozicijska stranka, očita Erdoganu, da se želi z aretacijo znebiti svojega največjega političnega tekmeca pred predsedniškimi volitvami, ki so predvidene za leto 2028. Stranka namreč vztraja, da ga bo v nedeljo uradno imenovala za svojega predsedniškega kandidata.

Turška policija je uporabila solzivec za obvladovanje protestnikov FOTO: AP icon-expand

Na petkovih protestih, ki so potekali tretji dan zapored, je v Istanbulu, Ankari in Izmirju prišlo do spopadov s policijo, ki je proti protestnikom uporabila solzivec in vodne topove. Notranji minister je nato danes sporočil, da so v več mestih po državi v petek zvečer aretirali 343 ljudi zaradi "rušenja družbenega reda". Mediji medtem poročajo, da so se aretacije na domovih protestnikov nadaljevale vso noč. Imamoglu, ki je bil za župana znova izvoljen lani, je še s šestimi osebami osumljen "pomoči in spodbujanja teroristične organizacije", in sicer prepovedane kurdske delavske stranke PKK. S še 99 drugimi osumljenci pa ga preiskujejo tudi zaradi "podkupovanja, izsiljevanja, korupcije, goljufije z oteževalnimi okoliščinami ter nezakonitega pridobivanja osebnih podatkov za dobiček v okviru kriminalne združbe", poroča AFP.