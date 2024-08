Po moževi smrti izdala knjigo o žalovanju, zdaj je obtožena njegovega umora

34-letna Kouri Richins, mama treh otrok, je obtožena umora svojega moža. Tožilstvo ji očita, da ga je marca 2022 zastrupila s smrtonosnim odmerkom fentanila. Fentanil se sicer uporablja kot protibolečinsko zdravilo, v kombinaciji z drugimi zdravili pa tudi kot anestetik.

Preden so jo maja 2023 aretirali, je v samozaložbi izdala otroško knjigo z naslovom 'Ali si z mano?' (Are you with me?), ki govori o očetu z angelskimi krili, ki po smrti bdi nad svojim sinom. Tožilci bi lahko prav s pomočjo knjige dokazovali, da je Richinsova umor načrtovala in knjigo pripravila z namenom prikrivanja umora.

39-letnega Erica Richinsa naj bi zastrupila tako, da mu je v koktajl zlila petkratno dozo fentanila, ki pa je smrtonosna.

Na podoben način naj bi ga skušala ubiti že dobra dva tedna prej

Richinsova se je sicer v torek med predhodnim zaslišanjem v Park Cityju v Utahu izrekla za nedolžno po vseh 11 točkah obtožnice.

Ena od točk je bila tudi poskus umora, saj jo je tožilec Brad Bloodworth obtožil, da je že februarja 2022, na valentinovo, svojemu možu v sendvič podtaknila fentanil, kar je sicer povzročilo hudo reakcijo, vendar Eric ni umrl. Bloodworth meni, da se je Richinsova med tem neuspešnim poskusom naučila, da je bila doza premajhna, in umor izvedla 17 dni kasneje.