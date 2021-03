Po najbolj krvavem dnevu na protestih v Mjanmaru globalna obsodba nasilja

Načelniki generalštabov 12 držav, med njimi ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Italije, Avstralije in Japonske, so v skupni izjavi obsodili uporabo strelnega orožja mjanmarskih varnostnih sil proti protestnikom.

Profesionalna vojska spoštuje mednarodne standarde delovanja in je odgovorna za zaščito naroda, ki mu mora služiti, ne pa mu škodovati, so zapisali v izjavi. Mjanmarske oborožene sile so pozvali, naj prenehajo z nasiljem in si prizadevajo za povrnitev spoštovanja in verodostojnosti, ki so ga s svojimi dejanji izgubile.

Nasilje varnostnih sil so že v soboto obsodili Združeni narodi, EU, ZDA in Združeno kraljestvo.

Protestniki, ki nasprotujejo vojaškemu udaru v državi, so se v soboto znova zbrali na ulicah Yangona, Mandalaya in drugih mjanmarskih mest. Protestov so se udeležili, čeprav je vodstvo vojaške hunte zagrozilo, da bo streljalo nanje, če bodo protestirali na dan oboroženih sil, ki so ga obeleževali v soboto.

Natančno število žrtev sobotnega nasilja ni znano, po nekaterih podatkih naj bi jih bilo 114. Od začetka protestov je bilo v nasilju varnostnih sil nad protestniki ubitih najmanj 423 ljudi.