Ob truplu v Trstu našli zapiske, steklenico, vrečo, trak in vrv

Trst z okolico je naravnost pretresla najdba trupla, privezanega na ograji ob hitri cesti pri Trstu v smeri proti Miljam. Po prvih sklepanjih naj bi šlo za brutalen umor, saj je bil moški najden z zakritimi očmi, zvezanimi nogami in številnimi poškodbami, zdaj pa karabinjerji preiskujejo še možnost samomora.

Šokanten prizor ob hitri cesti pri Trstu proti Miljam, ki je presenetil tako javnost kot karabinjerje, zdaj dobiva nove razsežnosti. Ko so našli moškega zvezanega na ograji z zakritimi očmi, zvezanimi nogami, številnimi poškodbami po telesu in znaki mučenja, so karabinjerji sprva sklepali, da gre za brutalen umor. Truplo so po naključju našli delavci Anasa, ki so bili tam zaradi vzdrževalnih del, piše Corriere della Sera.

V njegovem žepu ni bilo nobenih dokumentov, le nekaj zapiskov v italijanskem in perzijskem jeziku. Truplo naj bi bilo tam že dva ali tri dni, v bližini pa naj bi našli še trak, steklenico, vrečo in vrv. Zaenkrat še ni potrjen vzrok smrti, vse možnosti pa ostajajo odprte, je dejal poveljnik karabinjerjev. Na telesu naj bi našli sledi cigaretnih ogorkov, vendar preiskovalci tega še niso potrdili. Sklepali so, da je šlo za umor, povezan s kriminalnimi združbami, ki so v zadnjem času v porastu zaradi trgovine z migranti. Ugibali so tudi, da bi lahko kdo namerno pustil truplo tam kot opozorilo ali svarilo.

