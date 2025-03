Po nalogu ICC pridržali nekdanjega filipinskega predsednika

Filipinska policija je ukrepala, potem ko je Interpolova pisarna v Manili davi prejela kopijo naloga ICC za pridržanje nekdanjega voditelja, so sporočili iz predsedniške palače. Rodriga Duterteja, ki je Filipine vodil med letoma 2016 in 2022, so prijeli na mednarodnem letališču po vrnitvi z obiska v Hongkongu.

Iz urada aktualnega predsednika Bongbonga Marcosa, čigar vlada je v preteklosti vztrajala, da ne bo sodelovala s preiskovalci ICC, so danes sporočili, da bodo dolžni nuditi podporo Interpolu, če bo ta zanjo zaprosil.