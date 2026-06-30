Po napačni diagnozi ostala brez maternice, bolnišnica priznala odgovornost

Pred dobrim letom dni je bila 30-letnica sprejeta na Univerzitetno bolnišnico Kepler v Linzu zaradi spontanega splava. Že to je bil precejšen šok zanjo, a sledil je še večji. V patološkem oddelku so pregledali vzorec tkiva in ji postavili diagnozo zelo agresivnega tumorja, poroča Krone Zeitung. Interdisciplinarni konzilij se je hitro odločil, da je potrebna takojšnja operacija, časa za pridobitev drugega mnenja pa naj ne bi bilo. Vzorec tkiva so poslali le še na Medicinsko univerzo v Gradcu, ki je prav tako potrdila tumor. V začetku avgusta 2023 so ji tako odstranili maternico, oba jajcevoda in en jajčnik.

Operacija FOTO: Shutterstock

In le nekaj tednov po operaciji je pacientka izvedela, da raka sploh ni nikoli imela. Prvotni vzorec tkiva je bil namreč kontaminiran, zato za nepovratni kirurški poseg ni bilo nobenega medicinskega razloga. "Uničili so mi življenje. Nisem številka. Sem človek," je dejala 30-letnica za Krone Zeitung. Dodala je, da ji je diagnoza povzročila številne psihične težave, saj se je ves čas bala, da bo umrla zaradi raka. Po ugotovitvi o napačni diagnozi je sledila preiskava državnega tožilstva, nato še neuspešna pogajanja o poravnavi ter priprave na sodni postopek. Pravni spor je tako nekaj časa miroval, vsaj do nedavnega. Bolnišnica v Linzu je namreč zdaj priznala odgovornost, kar pomeni, da v morebitnem sodnem postopku ne bo več treba ugotavljati, ali je bila usodna napačna diagnoza posledica napake bolnišnice ali zgolj nesrečnega spleta okoliščin. To je potrdil tudi nov generalni direktor bolnišnice, profesor Meinhard Lukas. "Preprosto želimo zagotoviti, da se pacientki ne bo treba več ukvarjati s tem vprašanjem. Univerzitetna bolnišnica Kepler prevzema odgovornost," je sporočil. Prepričan je namreč, da je do napake prišlo znotraj ustanove, čeprav dolgo pred njegovim nastopom funkcije. "Jasno je, da je šlo za napačno diagnozo. Jasno je tudi, da je bila prav ta razlog za odstranitev maternice. Če diagnoza ne bi bila napačna, maternice ne bi odstranili," je poudaril.

Bolnišnica z obsežno ponudbo pacientki

Maja je pacientka prejela od bolnišnice 70.000 evrov kot del odškodnine. Vendar pa z vidika bolnišnice zadeva s tem še ni zaključena – deloma tudi zato, ker je odvetnik oškodovane ženske, Rainer Hable, to poravnavo zavrnil. Bolnišnica je predlagala imenovanje skupno izbranega sodnega izvedenca, za začetek so jih predlagali tri, vendar bodo sprejeli tudi kandidata, ki ga bo predlagal odvetnik. Izvedensko mnenje naj bi predstavljalo podlago za izvensodno poravnavo. Po besedah direktorja bolnišnice bo stroške izvedencev krila bolnišnica.

Bolnišnica (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock