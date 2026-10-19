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Po napadih izraelskih naseljencev na evropske diplomate racije in aretacije

Tel Aviv, 19. 10. 2026 09.50 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
A.K. STA
Izraelski naseljenci napadajo palestinske pridelovalce oljk na zasedenem Zahodnem bregu

Izraelska policija je sporočila, da je po napadih izraelskih naseljencev na diplomatsko delegacijo iz Evrope in ameriško novinarko na zasedenem Zahodnem bregu izvedla več racij in aretirala deset ljudi.

"Po nasilnih incidentih (...), vključno z napadom na predstavnico medijev in domnevnimi napadi na tuje civiliste, so bile izvedene aretacije," je povedal Moše Finči, poveljnik izraelske policije na Zahodnem bregu. Dodal je, da so osumljence aretirali zaradi suma vpletenosti v incidente, kršitve odredbe vojske glede zaprte vojaške cone in nezakonite gradnje.

Izraelski naseljenci napadajo palestinske pridelovalce oljk na zasedenem Zahodnem bregu
Izraelski naseljenci napadajo palestinske pridelovalce oljk na zasedenem Zahodnem bregu
FOTO: AP

Izraelski naseljenci so namreč v soboto na Zahodnem bregu napadli delegacijo iz Francije, Belgije in Poljske, ki je obiskala vas Tajbeh z večinsko krščanskim prebivalstvom. Verbalnim napadom so sledili tudi fizični, med drugim so pretepli 78-letnega župana francoskega mesteca Aulnoye-Aymeries Bernarda Baudouxa.

Pred tem so naseljenci v petek napadli ameriško novinarko, medtem ko je poročala o nasilju nad palestinskimi pridelovalci oljk na Zahodnem bregu.

EU je v odzivu napade naseljencev ostro obsodila. Kritične so bile tudi ZDA, Francija pa je Izrael pozvala, naj ukrepa proti nasilju in pridrži odgovorne. Izraelske oblasti so sicer obsodile napad na evropsko delegacijo, a tudi kritizirale delegacijo, ker obiska ni uskladila z vojsko.

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KOMENTARJI7

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Lux_43
19. 10. 2026 11.21
S spremembo oblasti, če bo seveda, se v Izraelu ne bo spremenilo nič. To, da se kaj bo, lahko piše samo nekdo, ki ne razume izraelske družbe. Ki je po učbeniško ista, kot v Nemškem rajhu pod poveljstvom slikarja. Na dolgi rok bo tako, da bodo gazo čim bolj izpraznil, Zahodni Breg pa zaprli v geta. Seveda imamo v svetu politike, ki tak profitirajo do vojne in vsega. Pa jo seveda tudi branijo in opravičujejo, kot vsako. Se pravi, nauk zgodbe je: v kolikor poči, samo ven. Naslednja oblast, ki se mora klanjati Netanjahuju je Španija. Kar pomeni podporo PP.
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0 0
FETS LUCK
19. 10. 2026 11.15
Palica ima vedno dva konca. Volitve bodo v Izraelu, ZDA, Srbiji..vse se lahko obrne v pozitivno smer.
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0 0
Pujček
19. 10. 2026 11.13
Se Trumpl dobrika Putinu, sicer bi Iranci potihtali genocidne.
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-1
0 1
lakala28
19. 10. 2026 10.57
židovski dogovorjeni teater. Požiganje krščanskih cerkva je njihov pravi odraz, to pa ni več teater.
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+2
2 0
Razumnež
19. 10. 2026 10.43
Izrael je izpolnil svojo dolžnost in aretiral odgovorne..... Bo Francija sledila zgledu in aretirala pro-palestince ki ropajo, zažigajo itd.... ??
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+1
3 2
ROMELS
19. 10. 2026 10.07
Naj se gredo ti poslanci preizkusiti raje v Nigerijo, Čad, Niger Sudan. Od tam pa ne bo povratka.
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+0
3 3
Dr Dre
19. 10. 2026 09.59
Prrijazni Izraelce se le branijo pred nasilnimi EU birokrati. A bo OK z Cenzuro..
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+3
4 1
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