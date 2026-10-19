Po napadih izraelskih naseljencev na evropske diplomate racije in aretacije

"Po nasilnih incidentih (...), vključno z napadom na predstavnico medijev in domnevnimi napadi na tuje civiliste, so bile izvedene aretacije," je povedal Moše Finči, poveljnik izraelske policije na Zahodnem bregu. Dodal je, da so osumljence aretirali zaradi suma vpletenosti v incidente, kršitve odredbe vojske glede zaprte vojaške cone in nezakonite gradnje.

Izraelski naseljenci so namreč v soboto na Zahodnem bregu napadli delegacijo iz Francije, Belgije in Poljske, ki je obiskala vas Tajbeh z večinsko krščanskim prebivalstvom. Verbalnim napadom so sledili tudi fizični, med drugim so pretepli 78-letnega župana francoskega mesteca Aulnoye-Aymeries Bernarda Baudouxa.

Pred tem so naseljenci v petek napadli ameriško novinarko, medtem ko je poročala o nasilju nad palestinskimi pridelovalci oljk na Zahodnem bregu.

EU je v odzivu napade naseljencev ostro obsodila. Kritične so bile tudi ZDA, Francija pa je Izrael pozvala, naj ukrepa proti nasilju in pridrži odgovorne. Izraelske oblasti so sicer obsodile napad na evropsko delegacijo, a tudi kritizirale delegacijo, ker obiska ni uskladila z vojsko.