Po napadu drona požar pri jedrski elektrarni v arabskih emiratih

"O poškodbah ni poročil in ni bilo vpliva na raven radiološke varnosti," so dodali.

"Oblasti v Abu Dabiju so se odzvale na požar, ki je izbruhnil v električnem generatorju zunaj notranjega oboda jedrske elektrarne Barakah v regiji Al Dhafra, ki ga je povzročil napad brezpilotnika," je v objavi na družbenih omrežjih zapisal medijski urad emiratov.

Uradni Teheran, ki se na ameriško agresijo odziva tudi z napadi na države v regiji, kjer gostijo ameriška vojaška oporišča, pa je danes opozoril pred morebitnimi novimi napadi ZDA.

Medtem ko so mirovna pogajanja z ZDA zastala, je Iran zagrozil z ostrim odzivom, vključno s "presenetljivimi in uničujočimi" posledicami, s katerimi se bo moral soočiti "obupani" predsednik ZDA Donald Trump.

"Ponavljanje kakršnih koli neumnosti, da bi ublažili ponižanje, ki so ga ZDA utrpele v tretji vsiljeni vojni proti Iranu, bo povzročilo le še močnejše in hujše udarce," je po poročanju državne televizije dejal tiskovni predstavnik iranskih oboroženih sil Abolfazl Šekarči.