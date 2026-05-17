Po napadu drona požar pri jedrski elektrarni v arabskih emiratih

"Oblasti v Abu Dabiju so se odzvale na požar, ki je izbruhnil v električnem generatorju zunaj notranjega oboda jedrske elektrarne Barakah v regiji Al Dhafra, ki ga je povzročil napad brezpilotnika," je v objavi na družbenih omrežjih zapisal medijski urad emiratov.
"O poškodbah ni poročil in ni bilo vpliva na raven radiološke varnosti," so dodali.
Uradni Teheran, ki se na ameriško agresijo odziva tudi z napadi na države v regiji, kjer gostijo ameriška vojaška oporišča, pa je danes opozoril pred morebitnimi novimi napadi ZDA.
Medtem ko so mirovna pogajanja z ZDA zastala, je Iran zagrozil z ostrim odzivom, vključno s "presenetljivimi in uničujočimi" posledicami, s katerimi se bo moral soočiti "obupani" predsednik ZDA Donald Trump.
"Ponavljanje kakršnih koli neumnosti, da bi ublažili ponižanje, ki so ga ZDA utrpele v tretji vsiljeni vojni proti Iranu, bo povzročilo le še močnejše in hujše udarce," je po poročanju državne televizije dejal tiskovni predstavnik iranskih oboroženih sil Abolfazl Šekarči.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.