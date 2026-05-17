Tujina

Po napadu drona požar pri jedrski elektrarni v arabskih emiratih

Abu Dabi/Teheran, 17. 05. 2026 14.03 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA Ne.M.
Jedrska elektrarna Barakah

Po napadu brezpilotnika na jedrsko elektrarno v Združenih arabskih emiratih je izbruhnil ogenj na zunanjem generatorju. Kot so sporočile tamkajšnje oblasti, elektrarna ni bila poškodovana in ni nevarnosti uhajanja radioaktivnih snovi. Iran je medtem opozoril, da bi vsakršen nov vojaški napad ZDA sprožil "močnejši in ostrejši" odziv.

"Oblasti v Abu Dabiju so se odzvale na požar, ki je izbruhnil v električnem generatorju zunaj notranjega oboda jedrske elektrarne Barakah v regiji Al Dhafra, ki ga je povzročil napad brezpilotnika," je v objavi na družbenih omrežjih zapisal medijski urad emiratov.

"O poškodbah ni poročil in ni bilo vpliva na raven radiološke varnosti," so dodali.

Jedrska elektrarna Barakah
Jedrska elektrarna Barakah
FOTO: Profimedia

Uradni Teheran, ki se na ameriško agresijo odziva tudi z napadi na države v regiji, kjer gostijo ameriška vojaška oporišča, pa je danes opozoril pred morebitnimi novimi napadi ZDA.

Medtem ko so mirovna pogajanja z ZDA zastala, je Iran zagrozil z ostrim odzivom, vključno s "presenetljivimi in uničujočimi" posledicami, s katerimi se bo moral soočiti "obupani" predsednik ZDA Donald Trump.

"Ponavljanje kakršnih koli neumnosti, da bi ublažili ponižanje, ki so ga ZDA utrpele v tretji vsiljeni vojni proti Iranu, bo povzročilo le še močnejše in hujše udarce," je po poročanju državne televizije dejal tiskovni predstavnik iranskih oboroženih sil Abolfazl Šekarči.

Rafael Kramar
17. 05. 2026 15.08
Pa naj se že enkrat spravijo skupaj UAE, Savdija, Katar in ostali, ter opalijo eno epsko ofenzivo na te Irance poblaznele!! Ob pomoči ZDA in Izraela stolčejo Iran v pepel in prah v parih dneh.
Actual Asparagus
17. 05. 2026 15.16
in potem imaš RTV SLO in pa vlado RS, ki so mnenja, da je Izrael treba izbrisat.
Rafael Kramar
17. 05. 2026 15.20
Ja, vem. Groza res. Saj zdaj bo menda šlo na bolje, ko je komunistom odklenkalo.
