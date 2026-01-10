Po napadu morskega psa na Deviških otokih umrla turistka

Stekel je iz svoje hotelske sobe, skočil v morje in odplaval do ženske, poroča avstralski portal News.co.au . Ko jo je dosegel, je ugotovil, da ji je morski pes pod komolcem odgriznil levo roko, a ženska je bila takrat še pri zavesti.

56-letna Arlene Lillis iz Minnesote je v četrtek popoldan plavala ob plaži na Deviških otokih, ko jo je v morju napadel morski pes, poročajo tuji mediji. Njene krike je bilo slišati vse do bližnjega hotela, iz katerega je prihitel nekdanji reševalec iz Utaha Christopher Carroll .

Na pomoč jima je priskočil še en turist iz Nebraske Ryan Connot. Ko sta se približala obali, sta ljudem na njej naročila, naj pokličejo reševalce. Nobeden od moških sicer morskega psa ni videl.

Oba rešitelja sta se medtem trudila rešiti življenje ženske, ki je izgubila veliko krvi. "Povedala nama je, da ji je ime Arlene. Mislim, da je bilo to zadnje, kar je rekla," je dejal Connot.

Žensko so z reševalnim vozilom odpeljali v lokalno bolnišnico, otoški uradniki pa so kasneje sporočili, da je umrla zaradi domnevnega napada morskega psa.

Čeprav naj bi poročali o še eni žrtvi, reševalci po enournem preiskovanju območja napada na še eno osebo niso uspeli potrditi, je sporočila policijska uprava Deviških otokov.

"Naša srca so z družino in bližnjimi žrtve ter z vsemi, ki so bili priča tej tragediji," je v izjavi dejal guverner Deviških otokov. Ob tem se je zahvalil tudi mimoidočim, ki so nemudoma ukrepali in ženski nudili pomoč.

Oblasti še niso potrdile, katera vrsta morskega psa bi lahko bila vzrok za napad, vendar so Ameriški Deviški otoki dom nekaterih najsmrtonosnejših znanih morskih psov v morju.