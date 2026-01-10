Naslovnica
Tujina

Po napadu morskega psa na Deviških otokih umrla turistka

Charlotte Amalie, 10. 01. 2026 12.19 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
M.P.
Morski bik

Na Deviških otokih ZDA je po napadu morskega psa umrla Američanka. Kot je povedal moški, ki se je ob njenih krikih pognal v vodo in ji prihitel na pomoč, se je okoli 56-letnice v morju širil velik krvav madež. Ko je priplaval do nje, je opazil, da ji je žival odgriznila roko, a ženska je bila takrat še vedno pri zavesti.

56-letna Arlene Lillis iz Minnesote je v četrtek popoldan plavala ob plaži na Deviških otokih, ko jo je v morju napadel morski pes, poročajo tuji mediji. Njene krike je bilo slišati vse do bližnjega hotela, iz katerega je prihitel nekdanji reševalec iz Utaha Christopher Carroll.

Stekel je iz svoje hotelske sobe, skočil v morje in odplaval do ženske, poroča avstralski portal News.co.au. Ko jo je dosegel, je ugotovil, da ji je morski pes pod komolcem odgriznil levo roko, a ženska je bila takrat še pri zavesti.

Deviški otoki ZDA
Deviški otoki ZDA
FOTO: Shutterstock

Na pomoč jima je priskočil še en turist iz Nebraske Ryan Connot. Ko sta se približala obali, sta ljudem na njej naročila, naj pokličejo reševalce. Nobeden od moških sicer morskega psa ni videl.

Oba rešitelja sta se medtem trudila rešiti življenje ženske, ki je izgubila veliko krvi. "Povedala nama je, da ji je ime Arlene. Mislim, da je bilo to zadnje, kar je rekla," je dejal Connot.

Žensko so z reševalnim vozilom odpeljali v lokalno bolnišnico, otoški uradniki pa so kasneje sporočili, da je umrla zaradi domnevnega napada morskega psa.

Čeprav naj bi poročali o še eni žrtvi, reševalci po enournem preiskovanju območja napada na še eno osebo niso uspeli potrditi, je sporočila policijska uprava Deviških otokov.

"Naša srca so z družino in bližnjimi žrtve ter z vsemi, ki so bili priča tej tragediji," je v izjavi dejal guverner Deviških otokov. Ob tem se je zahvalil tudi mimoidočim, ki so nemudoma ukrepali in ženski nudili pomoč.

Oblasti še niso potrdile, katera vrsta morskega psa bi lahko bila vzrok za napad, vendar so Ameriški Deviški otoki dom nekaterih najsmrtonosnejših znanih morskih psov v morju.

ameriški deviški otoki morski pes napad smrt

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peni Stojanović
10. 01. 2026 13.21
kaksen oes je to, meni ne izgleda kot.pes, kdo si je izmislil ta 5utast izraz
Odgovori
-1
0 1
jablan
10. 01. 2026 13.42
a si ti naredu oš,mislim da še vrtca ne
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
10. 01. 2026 13.10
Ko prebrem takšno novico, prav nič ne pogrešam morje in plažo, in mi je domača kopel več kot dovolj.
Odgovori
+2
3 1
xxman.y
10. 01. 2026 13.15
Pa pazi da ti ne spodrsne ko lezeš v banjo...
Odgovori
+2
3 1
Peni Stojanović
10. 01. 2026 13.20
😅🤣😂
Odgovori
+1
1 0
jablan
10. 01. 2026 13.43
ne it iz bajte ti lahko cegu na glavo pade
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
10. 01. 2026 13.07
Ameriški Deviški otoki so bili do leta 1917 v lasti Danske. Potem pa so jih prodali Američanom za 25 milj. dolarjev.
Odgovori
+3
3 0
MC King
10. 01. 2026 13.06
Megalodon mogoče?
Odgovori
+0
1 1
Watcherman
10. 01. 2026 13.12
Pred milijoni let ja zdaj pa ne.
Odgovori
+0
1 1
oježeš
10. 01. 2026 13.01
Sicer žalostno, ampak ali o Trump zdaj prepovedal morske pse?
Odgovori
-3
0 3
Definbahija
10. 01. 2026 12.51
Boga živa. Te bu donald Dick deportiral
Odgovori
-4
0 4
Wolfman
10. 01. 2026 12.41
Morski psi na kokainu!
Odgovori
-2
0 2
