Po napadu morskega psa umrl komaj 12-letni deček

12-letni Nico je 18. januarja v družbi prijateljev na plaži s skal skakal v morje, ko ga je nenadoma napadel morski pes. V napadu je fant utrpel hude poškodbe obeh nog.

Po skoraj tednu dni zdravljenja v bolnišnici je njegova družina zdaj sporočila, da je umrl. "Nico je bil vesel, prijazen fant, športnik. Bil je poln življenja in tako se ga bomo spominjali," so zapisali.

Avstralske oblasti so v tem tednu zaprle več deset plaž ob obali Novega Južnega Walesa zaradi povečane prisotnosti morskih psov v bližini obale. V dveh dneh so namreč poročali o štirih napadih.

Morske pse so po navedbah pristojnih privabile nedavne nevihte, ki so pomešale sladko in slano vodo.

V Avstraliji vsako leto zabeležijo približno 20 ugrizov morskih psov, od katerih sta dva do trije smrtni.