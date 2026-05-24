Po napadu morskega psa umrl 39-letni plavalec

Moški je v nedeljo plaval v plitvini na obali Cassowary Coast med mestoma Cairns in Townsville. 39-letnika je med tem napadel morski pes. Na kraj so poklicali reševalce in policijo, ki so moškega rešili iz vode. A bilo je prepozno, moški je zaradi poškodb umrl, poroča BBC.
To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v avstralskih obalnih vodah v nekaj tednih, potem ko je bil prejšnjo soboto med podvodnim ribolovom blizu Pertha v Zahodni Avstraliji ubit 38-letnik. Moškega je morski pes ugriznil v spodnji del nog in ni mu bilo več pomoči.
Napadi morskih psov so po Avstraliji pogostejši kot v mnogih drugih delih sveta, čeprav pogosto niso smrtni. Na priljubljenih plažah so namreč v veljavi številni ukrepi za zaščito pred tovrstnimi napadi.
Avstralija leži na stičišču več oceanov, vključno s Tihim in Indijskim oceanom, kar ustvarja izjemno bogat in raznolik morski ekosistem. Zaradi toplejših voda in bogate biotske raznovrstnosti, ki vključuje številne vrste rib in morskih sesalcev, so te vode naravno okolje za več kot 180 vrst morskih psov, med katerimi so tudi nekatere največje in najbolj znane vrste, kot sta veliki beli morski pes in tigrasti morski pes.
Avstralske oblasti na priljubljenih plažah uporabljajo več varnostnih metod, kot so mreže proti morskim psom, ki so nameščene pod vodo, da preprečijo vstop večjih plenilcev v kopalna območja. Poleg tega se pogosto uporabljajo opazovalne postaje, kjer reševalci s stolpov ali s pomočjo dronov spremljajo morsko površino. V zadnjem času se vse bolj uvajajo tudi tehnološke rešitve, kot so sonarji za zaznavanje premikanja večjih rib in elektronske naprave, ki oddajajo signale, ki odganjajo morske pse.