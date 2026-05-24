Po napadu morskega psa umrl 39-letni plavalec

Moški je v nedeljo plaval v plitvini na obali Cassowary Coast med mestoma Cairns in Townsville. 39-letnika je med tem napadel morski pes. Na kraj so poklicali reševalce in policijo, ki so moškega rešili iz vode. A bilo je prepozno, moški je zaradi poškodb umrl, poroča BBC.

To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v avstralskih obalnih vodah v nekaj tednih, potem ko je bil prejšnjo soboto med podvodnim ribolovom blizu Pertha v Zahodni Avstraliji ubit 38-letnik. Moškega je morski pes ugriznil v spodnji del nog in ni mu bilo več pomoči.

Napadi morskih psov so po Avstraliji pogostejši kot v mnogih drugih delih sveta, čeprav pogosto niso smrtni. Na priljubljenih plažah so namreč v veljavi številni ukrepi za zaščito pred tovrstnimi napadi.