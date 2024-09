Po napadu morskega psa umrla Nemka

30-letnica je v ponedeljek s katamaranom plula po Atlantiku, približno 278 navtičnih milj (več kot 500 kilometrov) jugozahodno od otoka Gran Canaria, ko jo je napadel morski pes.

Službe za nujne primere so ob 12.55 prejele prošnjo za medicinsko evakuacijo in so nemudoma poslale vojaško letalo in helikopter, v stiku pa so bili tudi z maroško obalno stražo. Do ponesrečenke so prispeli okoli 18. ure.

Ženski je morski pes odgriznil nogo. Nekaj ur pozneje pa je zaradi srčne kapi umrla, medtem ko so jo v španskem reševalnem helikopterju prevažali v bolnišnico v mestu Las Palmas na otoku Gran Canaria.

Na spletni strani za sledenje čolnom vesselfinder.com je razvidno, da je plovilo Dalliance Chichester pristanišče v Las Palmasu zapustilo 14. septembra.