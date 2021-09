Po napadu morskega psa v Avstraliji umrl plavalec

Aaron Armstrong, okoliški prebivalec, ki je bil prisoten na kraju dogodka, je dejal, da je to prvi napad, ki mu je bil priča: "Deskali smo in opazili, da precej ljudi leze iz vode. Sprva smo bili navdušeni, saj smo mislili, da bo več prostora za nas. Nato pa smo slišali klic, naj zapustimo morje."

Stekli so, da bi videli, kaj se dogaja in bili so priča grozljivemu prizoru: "Zagledali smo moškega brez roke in mlako krvi ter ljudi, ki so mu skušali pomagati." Da je na kraj nesreče prišel rešilec, je trajalo več kot uro, tako dolgo pa so nesrečnežu poskušali pomagati mimoidoči, je še povedal Armstrong.

Pred tem napadom se je zadnji tak napad v Avstraliji zgodil maja letos. Drugi naključni sprehajalec, ki je bil priča temu dogodku, pa je poudaril, da je bilo v zadnjih letih več napadov morskih psov in da si številni izkušeni deskarji zato ne upajo več v vodo.