Po napadu na Dunaju več hišnih preiskav tudi v Nemčiji

Po terorističnem napadu na Dunaju, v katerem so štiri osebe umrle, več kot 20 pa je bilo ranjenih, so več hišnih preiskav izvedli tudi v Nemčiji. Kriminalisti so preiskali stanovanja in poslovne prostore štirih oseb v deželi Spodnja Saška, Hessen in Schleswig-Holstein. Vodja nemške notranje varnostno-obveščevalne službe Thomas Haldenwang medtem vidi nevarnost posnemovalcev tudi drugje po Evropi.

icon-expand Napad na Dunaju FOTO: Profimedia "Glede na trenutno stanje preiskave ni suma, da bi bile te štiri osebe neposredne vpletene v napad,"je dejala predstavnica nemškega kriminalističnega urada (BKA) in dodala, da naj bi osebe vseeno bile povezane z napadalcem. Odloke za racije jim je na podlagi ugotovitev posredovalo avstrijsko sodstvo, poroča Kronen Zeitung. Dva od štirih ljudi naj bi se z dunajskim napadalcem pred nekaj meseci dobila v avstrijski prestolnici. Kot je sporočil tiskovni predstavnik zveznega tožilstva v Karlsruheju, naj bi se srečanje odvilo julija. Tretja oseba naj bi bila z napadalcem neposredno v stiku prek interneta, četrta pa je bila prek interneta v stiku z nekaterimi napadalčevimi stiki. Da so z napadom na Dunaju povezani tudi nekateri islamski skrajneži iz Nemčije, je dejal tudi nemški notranji minister Horst Seehofer. Gre za ljudi, ki jih spremljajo 24 ur na dan in jih ocenjujejo kot "zelo nevarne". Vodja nemškega urada za zaščito ustave Thomas Haldenwang po več islamističnih terorističnih napadih v zadnjih tednih vidi nevarnost posnemovalcev tudi drugje po Evropi. Dejal je, da je treba islamistični napad pričakovati tudi v Nemčiji, še poroča Kronen Zeitung. Kot smo že poročali, je na četrtkovem izrednem zasedanju avstrijskega parlamenta kancler Sebastian Kurz dejal, da želi okrepiti pooblastila varnostnih sil. Po njegovem mnenju morajo biti bolje pripravljene na obravnavanje oseb, ki predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti. Zaradi suma sodelovanja v napadu so sicer po poročanjuKronen Zeitung aretirali že 15 oseb, osem naj bi bilo obsojenih - med njimi štirje zaradi suma terorizma in dva zaradi poskusa umora. Nekateri mediji so sicer poročali o 16 aretiranih. Med njimi je tudi moški, s katerim je napadalec leta 2018 skušal potovati v Sirijo. Oba naj bi se tam želela pridružiti Islamski državi, a so ju prijeli v Turčiji. Napad je v ponedeljek zvečer, tik pred delnim zaprtjem javnega življenja v Avstriji zaradi epidemije covida-19, v središču prestolnice izvedel 20-letni Kujtim Fejzulai. Bil je simpatizer skrajne džihadistične IS, ki je v torek na platformi Naschir News prevzela odgovornost za napad, a pristnost tega sporočila strokovnjaki še preverjajo. Policija jenapadalca, oboroženega z avtomatsko puško, pištolo in mačeto, v posredovanju ubila.