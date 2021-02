Po napadu na kongres v preiskavi več kot 30 policistov

CNN je januarja poročal, da je USCP preiskovala vsaj deset policistov, še dva pa sta bila suspendirana. Po besedah ​​ Tima Ryana , demokrata iz Ohia, se je eden od suspendiranih policistov fotografiral s članom skupine huliganov, ki so vdrli v Kapitol. Drugi je nosil klobuk z napisom "Make America Great Again" in začel usmerjati ljudi po stavbi, je dejal. Prejšnji mesec je Pittmanova dejala, da oddelek "aktivno pregleduje video in druge odprtokodne materiale, ki kažejo, da so nekateri uradniki in uradniki USCP očitno kršili predpise in politike ministrstva".

Večina kongresnih policistov se je ostro borila proti napadalcem in branila izvoljene predstavnike ljudstva, nekateri pa so se fotografirali s Trumpovimi privrženci.

Preiskava zajema analizo kopice posnetkov, ki so bili objavljeni na družbenih medijih. Na nekaterih je jasno videti, da so bili določeni kongresni policisti napada več kot očitno veseli in so se s Trumpovimi privrženci pozdravljali in fotografirali ter jih spustili naprej, naj razbijajo.

Suspenzi in preiskave se odvijajo v času notranjih pretresov v oddelku, saj se policisti še naprej spopadajo z vstajo, ki je privedla do smrti policista Briana Sicknicka. Člani kongresne policije so v začetku tega meseca izrekli nezaupnico najvišjim voditeljem sil. Vsaj sedem policistov v petih drugih oddelkih po vsej državi je bilo predmet notranjih preiskav, saj se je na družbenih omrežjih ali drugače razkrila njihova prisotnost v Washingtonu med napadom na Kapitol. Enega policista v New Yorku, enega v Filadelfiji, dva v Seattlu, dva v Virginiji in enega v Teksasu njihovi oddelki preiskujejo zaradi morebitnih kršitev pravil. Poleg tega so nekateri oddelki v okviru kriminalistične preiskave vdora v Kapitol stopili v stik tudi s FBI.

Sicer pa se je večina kongresnih policistov ostro borila proti napadalcem in branila izvoljene predstavnike ljudstva. Med njimi je bil temnopolti Eugene Goodman, ki je napadalce zvabil stran od kongresnikov in je za svoje dejanje prejel kongresno medaljo časti.