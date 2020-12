Po napadu na srednjo šolo v Nigeriji pogrešajo več kot 300 dijakov

Predstavnik policije Gambo Isah je sporočil, da se je policija spustila v oboroženi spopad z napadalci, s tem pa je več dijakov dobilo priložnost, da preskočijo ograjo šole in zbežijo na varno. Zagotovil je, da policija, vojska in nigerijske zračne sile sodelujejo s šolo in iščejo dijake.

Guverner regije Katsina, kjer se šola nahaja, Aminu Masari , je dejal, da preiskujejo bližnji gozd in iščejo 333 študentov, ki so po napadu pogrešani. Prav tako so v kontaktu s starši, da ugotovijo natančno število ugrabljenih dijakov. " Še vedno jih preštevamo, saj jih je od petka več prišlo iz gozda," je dodal Masari.

Napad je med prebivalci pretežno ruralne in revne regije sprožil jezo in frustracije, družine pa od oblasti zahtevajo odgovore in rešitev fantov. Nigerijski predsednik Muhammadu Buhari, ki prihaja iz Katsine, je obsodil napad "strahopetnih banditov na nedolžne otroke". V soboto se je sestal z zaskrbljenimi starši, policija pa je proti nekaterim prisotnim uporabila solzivec, poroča BBC.

Porast v banditskih tolpah je viden predvsem na severu in severozahodu Nigerije. Pogoste so zasede in ugrabitve ljudi na hitrih cestah, pa tudi oboroženi ropi, ki nemalokrat pomenijo tudi smrtne žrtve. Po podatkih Amnesty International so med januarjem in junijem to leto tolpe ubile že 1126 ljudi. Najpogosteje napade izvaja muslimanska milica Fulani.

Spomnimo na april 2014, ko je teroristična organizacija Boko Haram ugrabila 276 deklet iz njihovega dijaškega doma v Chiboku, ki se nahaja na severovzhodu države. Še vedno pogrešajo 100 od ugrabljenih deklet. To ni bil edini napad skupine, saj so skozi leta ugrabili ogromno drugih šolarjev, pa tudi več tisoč ljudi v regiji.

V mnogih primerih so te militantne skupine bolj oborožene kot lokalna policija, strokovnjaki pa opozarjajo, da se povezujejo tudi z džihadističnimi skupinami v državi.