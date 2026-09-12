Po napadu na zagrebški šoli dijak in čistilka v stabilnem stanju

Po petkovem napadu so dečka zaradi hudih vbodnih ran v prsni koš in trebuh operirali. Iz zagrebškega kliničnega centra so danes sporočili, da je njegovo stanje po operaciji stabilno, da je dijak pri zavesti in pod stalnim nadzorom zdravstvenega osebja. "Trenutno sta prednostni nalogi nadaljnja zdravstvena oskrba in okrevanje otroka. Zdravstveni tim KBC Zagreb izvaja vse potrebne ukrepe in postopke v skladu z njegovim zdravstvenim stanjem," so sporočili iz zagrebškega kliničnega centra.
Dijak je utrpel smrtno nevarne poškodbe po tem, ko ga je v petek zjutraj v Elektrotehnični šoli v Zagrebu z ostrim predmetom napadel drugi dijak. Ta je napadel tudi 59-letno čistilko. Oba sta utrpela hude poškodbe in sta bila operirana, napadalca pa je prijela policija.
Čistilko, ki je utrpela vbodne rane v predelu trebušne in prsne votline ter na okončinah, so prav tako včeraj operirali in nato premestili na oddelek za intenzivno nego. Iz KBC Sestre Milosrdnice so danes sporočili, da je prav tako še vedno na intenzivnem zdravljenju, njeno stanje ocenjujejo kot zadovoljivo, okrevanje pa poteka po načrtih, poroča Net.hr.
Napadalec za kratek čas na psihiatriji
Policija proti dijaku, ki je izvedel napad, vodi kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja poskusa umora, je sporočil generalni direktor policije Nikola Milina. Pojasnil je tudi, da je bil osumljeni mladoletnik včeraj za kratek čas nameščen v psihiatrični ustanovi.
"Po postopku so ga odpeljali na oddelek za kriminalistične preiskave Policijske uprave Zagreb na zaslišanje v zvezi s kaznivim dejanjem poskusa umora," je dejal Milina in dodal, da bodo mladoletnika prijavili pristojnemu sodišču za mladoletnike.
Prav tako je Milina dejal, da ni bilo nobenih predhodnih incidentov ali znakov, ki bi nakazovali na to, da bi se lahko kaj takega zgodilo.
Napad je znova odprl vprašanje varnosti v hrvaških šolah – v času incidenta sta bila v šolski stavbi dva varnostnika.
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