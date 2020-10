Po terorističnem napadu v Parizu policija pridržala štiri ljudi

Petkov napad z nožem, ki se je v bližini šole v pariškem predmestju Conflans-Sainte-Honorine zgodil okoli 15. ure po lokalnem času, preiskuje protiteroristični oddelek francoske policije.

Francoski mediji danes poročajo, da je policija po incidentu, v katerem je bil obglavljen učitelj, prijela štiri osebe, med njimi tudi mladoletnika. Vsi naj bi bili njegovi ožji družinski člani.

Identitete napadalca, ki ga je policija po dejanju ubila, še niso sporočili, a francoski BFMTV poroča, da gre za 18-letnika, ki je bil rojen v Moskvi.

Spomnimo

Kot smo že poročali, je napadalec z velikim nožem napadel učitelja geografije in zgodovine in mu odrezal glavo. Po navedbah prič, ki jih navaja agencija Reuters, je pri tem vzklikal "Alah akbar", arabsko za "Bog je velik". Po dejanju je stekel stran, a ga je policija izsledila in ubila, saj je grozil tudi njim.

Učitelj naj bi tarča skrajneža postal, ker je učence v razredu učil o svobodi izražanja, v sklopu tega pa jim je pokazal karikature islamskega preroka Mohameda. Časnik Le Monde poroča, da je, preden je to storil, muslimanske učence pozval, naj zapustijo učilnico, če mislijo, da jih bo to užalilo.