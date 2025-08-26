Svetli način
Tujina

Ruski napad na ukrajinski rudnik: ujetih skoraj 150 delavcev

Doneck, 26. 08. 2025 17.49 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , L.M.
Skoraj 150 rudarjev je ujetih pod zemljo po tem, ko je rusko obstreljevanje povzročilo izpad električne energije v rudniku premoga v kraju Bilozerske na vzhodu Ukrajine. Reševalne akcije potekajo, en delavec je umrl, trije pa so ranjeni.

Ukrajinski mediji poročajo, da je rusko obstreljevanje povzročilo izpad električne energije v rudniku Bilozerske v bližini Dobropilje. Prizadeti rudnik leži približno 15 kilometrov od fronte.

Operater, ukrajinski dobavitelj električne energije DTEK, ni navedel natančne lokacije rudnika, je pa napad potrdil na Telegramu.

Rudarji v regiji Donetsk
Rudarji v regiji Donetsk FOTO: Profimedia

Reševalci so že na delu, da bi na površje spravili vse ujete rudarjev. Po navedbah vodje sindikata ukrajinskih rudarjev je ujetih 148 rudarjev.

Mesto Dobropilja, ki se nahaja v regiji Doneck, še vedno branijo ukrajinske sile. Pred nekaj tedni so ruske sile napredovale skozi ukrajinske obrambne linije tik pred tem rudarskih mestom, a so Ukrajinci ruske vojake potisnili nazaj, še piše dpa.

