Po napadu z nožem štirje v kritičnem stanju, policija aretirala 39-letnico

Policija sicer še vedno preiskuje incident in motive 39-letnice za napad.

Policisti so na kraju dogodka prijeli 39-letno Nemko, za katero domnevajo, da je delovala sama. Prve informacije kažejo, da napad ni imel "političnega motiva". Domnevajo, da ima ženska, ki naj bi jo danes privedli pred sodnika, duševne težave.

Napad, ki se je zgodil na platformi med peronoma 13 in 14, je nemški kancler Friedrich Merz označil za šokanten. Reševalnim službam na terenu se je ob tem zahvalil tudi za hitro pomoč.

Fotografije s prizorišča prikazujejo številno osebje nujne pomoči in vozila na terenu. Ena od fotografij, ki so jih uporabili nemški mediji, prikazuje moškega, ki ga reševalci odnesejo na nosilih. Nekatere žrtve napada so oskrbeli kar znotraj vlakov.