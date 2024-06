Po napadu z nožem umrl večkrat zaboden 29-letni policist

"Novica me je močno pretresla," se je po smrti policista odzval voditelj zvezne dežele Baden-Württemberg Winfried Kretschmann. "Vse naše misli so z njegovo družino, sorodniki in sodelavci," je dejal ter dodal, da ta dogodek še toliko bolj kaže, kašnemu tveganju so policisti izpostavljeni vsak dan.

V nedeljo popoldan se je na trgu, na katerem se je odvil napad, odvilo tudi bdenje. Okoli 800 ljudi je sklenilo roke ter na ta način vzpostavilo živo verigo. S tem so po besedah organizatorjev želeli poslati sporočilo proti sovraštvu in nasilju.