Po napadu z nožem v Podgorici protesti proti priseljencem

Zbrani na protestu so vzklikali gesla, kot sta "Turki ven" in "Nočemo migrantov", podgoriška policija pa je pred protestom pridržala 11 ljudi, od tega devet mladoletnih, ki so pred poslopje vlade nameravali priti z maskami in baklami.

V črnogorskem uradu varuha človekovih pravic so danes po poročanju podgoriških Vijesti opozorili, da so protesti v Podgorici prerasli v množično izražanje rasizma, in pozvali k ustavitvi "rasistične histerije". Poudarili so tudi, da se proti nasilju ne more boriti z nasiljem, temveč z močjo države in njenih institucij.

Skupine državljanov v Podgorici so pred protestom dve noči zapored pozivale k linču in izgonu turških državljanov. V javnosti so se pojavili tudi videoposnetki, na katerih je videti skupine moških, ki korakajo po ulicah četrti, v katerih živijo turški državljani, in vzklikajo "Turki ven".