Tujina

Po napadu z nožem v Podgorici protesti proti priseljencem

Podgorica, 29. 10. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 29 minutami

Več sto ljudi je v torek zvečer ob vzklikanju protimigrantskih gesel protestiralo pred poslopjem vlade v Podgorici. Po incidentu, v katerem sta turški in azerbajdžanski državljan minuli konec tedna z nožem ranila Podgoričana, so zahtevali strožjo politiko do priseljencev.

Zbrani na protestu so vzklikali gesla, kot sta "Turki ven" in "Nočemo migrantov", podgoriška policija pa je pred protestom pridržala 11 ljudi, od tega devet mladoletnih, ki so pred poslopje vlade nameravali priti z maskami in baklami.

V črnogorskem uradu varuha človekovih pravic so danes po poročanju podgoriških Vijesti opozorili, da so protesti v Podgorici prerasli v množično izražanje rasizma, in pozvali k ustavitvi "rasistične histerije". Poudarili so tudi, da se proti nasilju ne more boriti z nasiljem, temveč z močjo države in njenih institucij.

Skupine državljanov v Podgorici so pred protestom dve noči zapored pozivale k linču in izgonu turških državljanov. V javnosti so se pojavili tudi videoposnetki, na katerih je videti skupine moških, ki korakajo po ulicah četrti, v katerih živijo turški državljani, in vzklikajo "Turki ven".

Do incidentov je začelo prihajati po množičnem pretepu v bližini gostinskega lokala v eni od podgoriških četrti, v katerem sta državljana Azerbajdžana in Turčije v noči na nedeljo z nožem lažje ranila domačina. Policija je osumljenca prijela, v kasnejših operacijah pa še več deset drugih ljudi. Več tujih državljanov je obravnavala zaradi kršenja zakona o tujcih.

Črnogorska vlada je v ponedeljek sprejela odločitev o začasni ukinitvi brezvizumskega režima za turške državljane. Izvajati ga bodo začeli v četrtek.

Vršilec dolžnosti direktorja črnogorske policije Lazar Šćepanović je na državni televiziji v torek napovedal tudi novi zakon o tujcih. Zakon bo po njegovih besedah bolj restriktiven, iz države pa bodo izgnali vse tujce, ki se ukvarjajo z nezakonitimi dejavnostmi.

V Črni gori, ki ima okoli 623.000 prebivalcev, prebiva približno 13.400 državljanov Turčije. Večina jih ima tam začasno prebivališče, okoli 90 pa stalno. Približno polovica od skoraj 100.000 tam živečih tujcev je sicer Rusov in Ukrajincev.

podgorica črna gora protesti priseljenci
