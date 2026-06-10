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Po napadu z nožem zažigajo hiše, vozila in blokirajo ceste

Belfast, 10. 06. 2026 10.03 pred 1 uro 2 min branja 99

Avtor:
N.L. STA
Protesti v Belfastu

V Belfastu so po napadu z nožem, ki je sprožil val ogorčenja, v torek zvečer izbruhnili protesti proti priseljencem, med katerimi je več sto izgrednikov zažigalo stavbe in vozila, tudi avtobus, ter blokiralo ceste. Sudanski begunec je bil pred tem obtožen poskusa umora in bo stopil pred sodnika.

Več sto protestnikov, med katerimi so bili številni zamaskirani, se je v torek zvečer zbralo na več lokacijah v mestu, ki ga je pred tem pretresel posnetek ponedeljkovega napada z nožem, po katerem je 40-letni moški v resnem stanju.

Med izgredi je bilo zažganih več avtomobilov in celo avtobus. Zagorelo je tudi v več stanovanjskih hišah na severu Belfasta, pri čemer so številni prebivalci morali zapustiti svoje domove, iz ene od zažganih hiš so družino reševali gasilci, poročajo britanski BBC in tuje tiskovne agencije.

"To, da skupine zamaskiranih moških s požigi družine preganjajo z njihovih domov, ni nič drugega kot ogabna strahopetnost," se je na dogajanje odzvala severnoirska premierka Michelle O'Neill, ki je tako kot ostali politiki obsodila proteste ter pozvala k umiritvi.

Kot je še sporočila, "so rasizem, ustrahovanje in nasilje napačni, kjerkoli se pojavijo". Za napade, ki so se zgodili v torek zvečer, pa po njenih besedah ni opravičila.

Lokalni pastor, ki je po navedbah BBC napadenim priskočil na pomoč, je povedal, da so ljudi z njihovih domov preganjali, ker so temnopolti.

V drugih mestih mirni protesti

V več delih Severne Irske, pa tudi v drugih delih Velike Britanije, kot denimo v Glasgowu, Edinburghu in Southamptonu, so se sicer odvili tudi mirni protesti.

Osumljenec za ponedeljkov napad je bil medtem v torek zvečer obtožen poskusa umora, posedovanja orožja z rezilom na javnem mestu ter groženj z ubojem. 30-letnik bo še danes stopil pred sodnika.

Več vidnih političnih osebnosti, kritičnih do priseljevanja, vključno z vodjem stranke Reform UK Nigelom Farageom in predsednikom še ene skrajno desne stranke Restore Britain Rupertom Lowom, je zahtevalo podrobnosti o napadalcu, čigar imena oblasti sicer niso objavile.

Notranje ministrstvo je potrdilo, da gre za sudanskega begunca z dovoljenjem za bivanje do leta 2028. V Veliko Britanijo je prek Pariza in nato Dublina prispel leta 2023.

Belfast Severna Irska nasilni protesti napad z nožem rasizem

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KOMENTARJI99

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stekeras
10. 06. 2026 11.36
Gre se za napad z nožem in način tega napada. Se pravi izživljanje z pikanjem v telo, ušesa in pikanje v oči, ter počasno rezanje vratu - vse se vidi iz posnetka. Gdor sedaj tu razpreda o drugih stvareh zavaja. Se pravi tudi politiki in mediji ki vidijo težavo in imajo naslove "protipriseljenski protesti" - to je ČISTA MANIPULACIJA, GRE SE ZA IZŽIVLJANJE NAPADALCA Z NOŽEM NA DOMAČINA, tako da brez zavajanja in manipulacije - kdor to ela je praktično sokriv!
Odgovori
0 0
Aristofan
10. 06. 2026 11.27
Nič čudnega če imajo doma "maminote" ki do 40 leta visijo doma na materini dojki in morajo zato uvažati "krš" tako kot pri nas. Vsi ki se pritožujete, kar lastne otroke poglejte. Med tistimi ki besno komentirate, grem glavo stavit, da vas je več kot polovica "fotelj fašistov iz hotela MAMA"
Odgovori
+1
1 0
muzl muzl
10. 06. 2026 11.33
Ali hotel komunistov
Odgovori
+1
1 0
Protoc
10. 06. 2026 11.24
Danes na mejinne boš slisal..Stoj ali streljal bom..ampak izvoli nov dokument(nima veze, ce si prestonik deklet, kriminalno ozadje..). TITO je čuval Jugoslavijo, da danes teli niso sposobni vsak svojo drzavico cuvati..hoteli so to, še sanjalo se jim ni kaj jim sledi..oz kaj nam sledi..SAMO MI LAHKO RESIMO TO..NA ULICE PA SE BORIT ZA SVOJO ZEMLJO..ne pa iz parlamenta..gledajo kako bodo nakradli v 4leta, in jih ni briga če bo to cez 10let afrika..Vse se da..TO JE NAŠA ZEMLJA, bomo mi ze vedeli kaj je dobro za nas in kaj ni..
Odgovori
+2
4 2
LevoDesniPles
10. 06. 2026 11.23
lol očitno je v klubu medijašev panika da bo poknlo tudi pr ns XD
Odgovori
+2
2 0
deratizacija
10. 06. 2026 11.21
Koliko Slovenk in Slovencev je šlo pred sto leti s trebuhom za kruhom?!
Odgovori
-7
2 9
patogen
10. 06. 2026 11.24
Vendar niso napadali z nožem, pač pa so se asimilirali. Naslednja generacija v ZDA so bili američani.
Odgovori
+5
7 2
LevoDesniPles
10. 06. 2026 11.24
ne mešat hrušk z peskom
Odgovori
+4
5 1
jung
10. 06. 2026 11.27
A so šli tja s celo familijo, tam prej dobili stanovanje kot domačini in in bili nasilni. Delali so kot živina ti naši predniki.
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+4
4 0
juventina10
10. 06. 2026 11.16
belorusija,poljska,srbija,albanija,kosovo,madźarska,rusija teh težav nimajo,vsi se izognejo njim.švedska,italija,uk,nemčija,francija je pa druga zgodba.kamele že pijejo iz rena,to je napovedal že nostradamus,da bo to 3.svetovna vojna.v bekem smislu je že.
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+3
5 2
sLOVEnec56
10. 06. 2026 11.15
Težko bo nevzojenega psa navaditi, da ne bo grizel.
Odgovori
+6
7 1
MartaLu
10. 06. 2026 11.14
Sprašujem pa se zakaj v Jugoslaviji ni bilo tega folka......bali so se milice al kaj?
Odgovori
+3
6 3
sLOVEnec56
10. 06. 2026 11.19
ni bilo kruha!
Odgovori
+1
2 1
Protoc
10. 06. 2026 11.20
Tudi na meji si lahko slisal..Stoj ali streljal bom..TITO je čuval Jugoslavijo, da danes teli niso sposobni vsak svojo drzavico cuvati..hoteli so to, še sanjalo se jim ni kaj jim sledi..oz kaj nam sledi..SAMO MI LAHKO RESIMO TO..NA ULICE PA SE BORIT ZA SVOJO ZEMLJO..ne pa iz parlamenta..gledajo kako bodo nakradli v 4leta, in jih ni briga če bo to cez 10let afrika..Vse se da..TO JE NAŠA ZEMLJA, bomo mi ze vedeli kaj je dobro za nas in kaj ni..
Odgovori
-2
1 3
dober dan
10. 06. 2026 11.13
le koga bo ženska v moči kaznovala huje? Seveda da svoje državljane ne pa temnokožcev...
Odgovori
+2
3 1
Big M
10. 06. 2026 11.21
Glej, bolj se bojijo besed: "rasist si." Kot pa za svoje nemočne rojake, ki se ne smejo niti branit pred temi neandertalci
Odgovori
+0
1 1
MartaLu
10. 06. 2026 11.12
Lokalni prebivalci zahtevamo varnost in naj se te agresivne osebke odstrani iz naše okolice, soseke...kulture. Imamo dovolj lokalcev za delo. Plače naj zvišajo.
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+5
5 0
Obi-van-Kenobi
10. 06. 2026 11.12
Anglija je fertik ja
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+2
3 1
Uporabnik1921539
10. 06. 2026 11.12
sploh pa...ste pogledali video?Bitje,ki z nizem to naredi drugem bitju,ni clovek.Nima kaj iskat ne pred sodnikom in ne v zaporu in tudi izgon zanj oz za nikogar okoli njega,ni resitev.To se na mestu zakljuci,policija to lahko naredi.In je v poduk ostalim
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+8
9 1
skuripanda burns
10. 06. 2026 11.15
Jap. Steklo žival tudi humano odstreli lokalna lovska družina takoj na licu mesta, ne vem, zakaj bi tu moralo biti kaj drugače.
Odgovori
+2
4 2
sLOVEnec56
10. 06. 2026 11.17
kva boš naredu? milijon priseljencev izgnav
Odgovori
+1
1 0
ActiveR
10. 06. 2026 11.09
To je rezultat povsem zgrešene politike, norih idej in svojevolnega razmišljana, da politika sme početi kar hoče. Politika bi se morala zgražati nad svojimi dejanji!
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+11
11 0
Big M
10. 06. 2026 11.09
Vsakič ko čujem besedo: "raznovrstnost, raznolikost"(dIvErSiTy v angleščini),ko opisujejo divjake iz tretjega sveta, mi gre na 🤢🤢🤢.
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+8
9 1
Aristofan
10. 06. 2026 11.07
Če smo iskreni, nas to sploh ne bi smelo več presenečati. Tudi Slovenija je postala tranzitna postaja za delavce iz tretjih držav, ker smo za Balkance že dolgo nezanimivi – prevečkrat smo se izkazali kot nepošteni, kar se vleče še iz Hildinih časov. Primeri pretepanja in šikaniranja Indijcev v Naklem ter odnos, ki meji na suženjstvo, niso osamljen incident, ampak simptom. Kdor leta in leta seje izkoriščanje, poniževanje in ignoranco, naj se ne dela začudenega, ko začne žeti vihar. Zato me ne bi niti malo presenetilo, če se bo tudi pri nas prej ali slej zgodilo nekaj, kar bo družbi zelo jasno pokazalo, da se tak odnos do ljudi vedno vrne kot bumerang.
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-6
2 8
skuripanda burns
10. 06. 2026 11.12
Uvoz delavcev iz držav tretjega sveta je treba prepovedati, pa mir. Filozofe, sociologe in ostalo družboslovno nesnago pa nagnati na gradbišča, ker za kaj drugega itak niso.
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+6
6 0
stekeras
10. 06. 2026 11.15
Temu se pa reče ali živeti v paranormalnem svetu ali pa nakladanje
Odgovori
+1
2 1
sioxxos
10. 06. 2026 11.07
V Berlinu s 3,7 mio prebivalci imajo v letih 2024 in 2025 več kriminalnih dejanj kot na Poljskem s ca 37 mio prebivalci. Kaj komu ni jasno?
Odgovori
+14
16 2
kameni
10. 06. 2026 11.18
daj ne nabiji
Odgovori
-1
1 2
Big M
10. 06. 2026 11.06
Hočem, da občujtijo posledice ti kvazi Evropski liderji! Vsi, ki so in še podporajo to nečloveško g***0!
Odgovori
+9
10 1
djkakush
10. 06. 2026 11.04
Narod se počasi prebuja...
Odgovori
+12
13 1
simon32
10. 06. 2026 11.03
Ja to so dohtarji, inžinerji, in visoko izobražen kader. Nagnat jih je treba!! Če mu pa kaj narediš je pa bolj zaščiten kot državljan. To se dogaja vse povsod samo so zamolčane zgodbe. Nagnat in pika!!
Odgovori
+14
15 1
stekeras
10. 06. 2026 11.03
Kaksno manipuliranje vseh odgovornih politikov in medijev za obglavljanje in rezanje in zbijanje ljudi z vozili. Bomo to vzeli kot novo realnost, mislim da je cas da se zacnejo vsesplosni protesti da bo jasno vsem da je vecina proti
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+13
13 0
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