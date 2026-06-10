Po napadu z nožem zažigajo hiše, vozila in blokirajo ceste

Več sto protestnikov, med katerimi so bili številni zamaskirani, se je v torek zvečer zbralo na več lokacijah v mestu, ki ga je pred tem pretresel posnetek ponedeljkovega napada z nožem, po katerem je 40-letni moški v resnem stanju.

Med izgredi je bilo zažganih več avtomobilov in celo avtobus. Zagorelo je tudi v več stanovanjskih hišah na severu Belfasta, pri čemer so številni prebivalci morali zapustiti svoje domove, iz ene od zažganih hiš so družino reševali gasilci, poročajo britanski BBC in tuje tiskovne agencije.

"To, da skupine zamaskiranih moških s požigi družine preganjajo z njihovih domov, ni nič drugega kot ogabna strahopetnost," se je na dogajanje odzvala severnoirska premierka Michelle O'Neill, ki je tako kot ostali politiki obsodila proteste ter pozvala k umiritvi.

Kot je še sporočila, "so rasizem, ustrahovanje in nasilje napačni, kjerkoli se pojavijo". Za napade, ki so se zgodili v torek zvečer, pa po njenih besedah ni opravičila.

Lokalni pastor, ki je po navedbah BBC napadenim priskočil na pomoč, je povedal, da so ljudi z njihovih domov preganjali, ker so temnopolti.