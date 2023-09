Po napornem lovu našli vseh 71 kitajskih krokodilov

Letošnje poletje je bilo vremensko zelo nestabilno, prizaneslo pa ni niti Kitajski. V sredini septembra so močne nevihte, ki so s seboj prinesle obilno deževje, poplavile jug države. Visoka voda na ulicah pa je imela povsem drug pomen za krokodile s farme v mestu Maoming, saj jim je odprla pot v svobodo.

Izza ograd jih je na prostost odplavalo kar 71, od tega dva mladiča. In nato se je začel šestdnevni lov za nevarnimi plazilci. Zadnjega so namreč ujeli šele v noči na ponedeljek, so včeraj poročali državni mediji. Ob tem so se na televizijah pojavili tudi posnetki reševanja krokodilov.

Vseh 71 so odpeljali nazaj na farmo za vzrejo. Te so na Kitajskem dokaj običajne, krokodile pa gojijo zaradi njihove kože, mesa in domnevnih zdravilnih učinkov. V provinci Guangdong, kjer se nahaja tudi omenjena farma, sicer slovijo po največjem vzrejnem centru v državi, pa tudi velikem tematskem parku, ki je posvečen tej vrsti živali.