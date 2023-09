Po napornih dveh tednih policisti ujeli pobeglega morilca

Iz zapora je pobegnil 31. avgusta, ko je preplezal zid, se prebil skozi rezilno žico in skočil s strehe. Policija je kmalu zatem sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri je sodelovalo okoli 500 policistov, pa tudi helikopterji, brezpilotni letalniki in psi. Sprva so preiskovali predvsem gozdnato območje v bližini zapora.

Čeprav policiji morilca dolgo ni uspelo ujeti, se je brazilski državljan večkrat pojavil na nadzornih kamerah stanovanjskih hiš in celo na kamerah v naravi, ki so bile postavljene za spremljanje divjih živali. Odkar je pobegnil iz zapora, je uspel ukrasti nova oblačila, hrano in kombi ter se pobril.

V ponedeljek je tudi vlomil v garažo v bližini Bucktowna in ukradel puško. Lastnik stanovanja naj bi ga opazil in nanj streljal, a ga ni poškodoval, morilcu pa je uspelo pobegniti. Policija je morilca razglasila za izjemno nevarnega. Oblasti pa so ponekod v času njegovega iskanja celo odredile zaprtje šol.