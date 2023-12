Po napovedani pomorski operaciji v Rdečem morju bo Maersk znova nadaljeval pot

Potem ko je ladjarsko podjetje Maersk sporočilo, da ne bodo več pluli skozi Rdeče morje zaradi povečanih napadov hutijskih upornikov na ladje, so se zdaj odločili, da bodo vseeno nadaljevali po tej pomorski poti. To pa predvsem zaradi tega, ker so ZDA napovedale večnacionalno pomorsko operacijo za zaščito ladijskega prometa po Rdečem morju.

Napadi Hutijev so povzročili ogromne motnje v pomorskem prometu skozi Sueški prekop in Rdeče morje, ki je sicer ena najpomembnejših poti za trgovine z nafto, zemeljskim plinom, žitom in potrošniškim blagom med Evropo in Azijo, poroča AP.

Ladja Alexander Maersk FOTO: AP icon-expand

Podjetje Maersk je nedavno vse svoje ladje zaustavilo in jih preusmerilo na druge pomorske poti, vendar so zdaj sporočili, da so prejeli "potrditev, da je bila napovedana večnacionalna varnostna pobuda Operacija Varuh blaginje zdaj vzpostavljena in razporejena, da se znova omogoči pomorska trgovina skozi Rdeče morje in Adenski zaliv ter znova omogoči uporaba Sueškega prekopa kot vstopne točke med Azijo in Evropo". Kot so sporočili, že pripravljajo načrte za prva plovila, ki bodo opravila pot, ta pa naj bi bila opravljena takoj, ko bo to operativno mogoče.

Operacijo Varuh blaginje je napovedal ameriški obrambni minister Lloyd J. Austin med potovanjem na Bližnji vzhod, kjer je poudaril pomen svobode plovbe po mednarodnih plovnih poteh. "Ti napadi vplivajo na svetovno trgovino in poslovanje, negativno vplivajo na gospodarstvo držav po vsem svetu in komercialna ladijska podjetja stanejo več milijard dolarjev," je dejal ob obisku. Kot piše na strani ameriškega obrambnega ministrstva, bo v operaciji sodelovalo 20 držav, nekatere bodo prispevale vojaška sredstva, kot so ladje in letala, druge pa osebje in druge vrste podpore. Te sile bodo služile kot patrulja v Rdečem morju in Adenskem zalivu ter se po potrebi odzvale in pomagale komercialnim plovilom, ki prečkajo to mednarodno plovno pot. Po besedah Austina gre za obrambno koalicijo, katere namen je pomiriti svetovno pomorsko plovbo in pomorščake, da je mednarodna skupnost pripravljena pomagati pri varnem prehodu.

Spomnimo Hutiji so uporniki s podporo Irana, ki so leta 2014 zavzeli jemensko prestolnico Sano in začeli dolgotrajno vojno proti koaliciji pod vodstvom Savdske Arabije, ki si prizadeva obnoviti vlado. Hutiji so že pred časom občasno napadali ladje v regiji, vendar so se napadi drastično povečali od začetka vojne med Izraelom in Hamasom.