Po nasilju na protestih v Londonu aretirali več kot 100 ljudi

Tako v angleški prestolnici kot drugod po državi so v soboto potekali protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju, ki so se po smrti Georgea Floydaiz ZDA razširili po svetu.

Potem ko so iz države v minulem tednu v okviru teh protestov poročali o podiranju in skrunjenju kipov kolonialistom, trgovcem s sužnji in nekaterim politikom, pa so se v soboto v Londonu zbrale tudi različne skupine iz vse države, vključno s skrajno desnimi aktivisti, ki naj bi želele zaščititi te kipe.

Zbralo se je več tisoč ljudi, med drugim več sto ljudi ob kipu Winstona Churchila, ki stoji pred poslopjem parlamenta in so ga oblasti že v preteklih dneh ogradile s ploščami, da bi ga zaščitili pred morebitno škodo. Protestniki so namreč minuli konec tedna nanj napisali, da "je bil rasist".

Ob premikanju skupine po mestu so nekateri policiste obmetavali z različnimi predmeti in jih brcali ter udarjali. Šest policistov je utrpelo lažje poškodbe, prijeli so več kot 100 ljudi, med drugim zaradi "nasilnih nemirov",napadov na policijo, posedovanja orožja in drog. Med drugim je v pridržanju tudi moški, ki je uriniral ob spominskem obeležju policistu Keithu Palmerju, ki je bil ubit v terorističnem napadu blizu parlamenta leta 2017. Po tem, ko je njegova fotografija zaokrožila na družbenih omrežjih, se je v Essexu policiji predal sam, poroča BBC.